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Окупанти залишили на Чернігівщині арсенал зброї (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти залишили на Чернігівщині арсенал зброї (фото)
Всі вилучені бойові засоби ураження передано підрозділам Збройних сил України
СБУ

На колишньому блокпосту російських загарбників виявлено танковий кулемет Калашникова

Служба безпеки України встановила місцезнаходження нових схронів із російськими засобами ураження в результаті контрдиверсійних заходів у прикордонних районах Чернігівської області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Приховані арсенали окупанти залишили під час їхньої втечі з північних регіонів України від контрнаступу Сил оборони. Серед вилученого – десятки ящиків з реактивними снарядами та пострілами до протитанкового озброєння», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в одному з населених пунктів Менської територіальної громади виявлено майже 300 артилерійських боєприпасів, у тому числі до реактивних систем залпового вогню «Град». У лісосмузі поблизу обласного центру співробітники СБУ знайшли понад 100 одиниць зарядів до ручних протитанкових гранатометів.

Крім цього, у Чернігівському районі на колишньому блокпосту російських загарбників виявлено танковий кулемет Калашникова та понад 1,5 тис. набоїв до нього. А під час оперативно-профілактичного відпрацювання Корюківського району у покинутій будівлі знайдено реактивну протитанкову гранату РПГ-26 і майже 300 набоїв різного калібру.

Наразі всі вилучені бойові засоби ураження передано підрозділам Збройних сил України.

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Нагадаємо, триває 300-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках.

Теги: війна росія окупанти Україна Чернігівщина

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