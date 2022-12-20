Окупанти залишили на Чернігівщині арсенал зброї (фото)

На колишньому блокпосту російських загарбників виявлено танковий кулемет Калашникова

Служба безпеки України встановила місцезнаходження нових схронів із російськими засобами ураження в результаті контрдиверсійних заходів у прикордонних районах Чернігівської області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Приховані арсенали окупанти залишили під час їхньої втечі з північних регіонів України від контрнаступу Сил оборони. Серед вилученого – десятки ящиків з реактивними снарядами та пострілами до протитанкового озброєння», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в одному з населених пунктів Менської територіальної громади виявлено майже 300 артилерійських боєприпасів, у тому числі до реактивних систем залпового вогню «Град». У лісосмузі поблизу обласного центру співробітники СБУ знайшли понад 100 одиниць зарядів до ручних протитанкових гранатометів.

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Крім цього, у Чернігівському районі на колишньому блокпосту російських загарбників виявлено танковий кулемет Калашникова та понад 1,5 тис. набоїв до нього. А під час оперативно-профілактичного відпрацювання Корюківського району у покинутій будівлі знайдено реактивну протитанкову гранату РПГ-26 і майже 300 набоїв різного калібру.

Наразі всі вилучені бойові засоби ураження передано підрозділам Збройних сил України.

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Нагадаємо, триває 300-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках.