Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW

Аналітики вважають, що окупанти зменшать атаки на українську критичну інфраструктуру

Російські війська значно виснажили свій арсенал систем високоточної зброї та зазнали значних втрат в авіації. Росії, ймовірно, буде важко підтримувати поточний темп скоординованої кампанії проти української критичної інфраструктури. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний 3 листопада заявив, що українські війська знищили 278 літаків у порівнянні з втратою Радянським Союзом 119 літаків за 10 років війни в Афганістані. Міністерство оборони Великої Британії повідомило 7 листопада, що російські сили навряд чи компенсують ці авіаційні втрати в найближчі кілька місяців, оскільки вони, ймовірно, значно перевищують російські можливості з виробництва нових планерів.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький повідомив виданню The Economist, що російські сили використали понад 80% своїх сучасних ракет та що у російських військ залишилося лише 120 ракет «Іскандер».

Аналітики ISW вважають, що Росія вичерпала свій арсенал систем високоточної зброї у своїй кампанії проти української критичної інфраструктури, яка має на меті принизити волю народу України, але навряд чи вдасться.

Зазначається, що українські інженери можуть відновити подачу електроенергії до нормального рівня за кілька тижнів, якщо швидкість російських ударів по критичній інфраструктурі сповільниться.

Як повідомлялося, російські окупанти матимуть змогу подвоїти ракетні атаки на українські міста та села після того, як отримають від Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar.

Станом на листопад Росія та Іран вже уклали всі необхідні домовленості щодо постачання зброї. Наразі Україна вже отримала підтвердження, що йде мова про партію обсягом понад 1 тис. одиниць – не лише ракети, але й різне озброєння. Окрім того, відомо, що найближча партія – 200 дронів вже їде до Росії.

Як відомо, заява Тегерана про те, що там надали обмежену кількість безпілотників Росії за кілька місяців до початку війни в Україні» не відповідає дійсності. Про це заявив спеціальний представник США щодо Ірану Роберт Меллі.

Днями Іран вперше визнав, що надавав Росії дрони.