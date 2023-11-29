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Окупанти запустили «Шахеди»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти запустили «Шахеди»
фото ілюстративне

У разі оголошення тривоги негайно пройдіть в укриття цивільного захисту!

Російські терористи запустили «Шахеди». Про це повідомляють Повітряні сили.

Рух ударних БпЛА у напрямку Чорноморськ, Одеса. Також ще декілька груп дронів заходять з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

У разі оголошення тривоги негайно пройдіть в укриття цивільного захисту!

Нагадаємо, триває 644-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 73 бойових зіткнення. Ворог завдав три ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив вісім обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: безпілотник війна окупанти

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