Як зенітники збивали «Шахеди» на Одещині: з’явилося відео

Під час нічної ворожої атаки є влучання по об’єкту громадської інфраструктури

Воїнами зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування «Південь» знищено 10 із 12 ударних БпЛА

Повітряне командування «Південь» показали, як вночі воїни зенітної ракетної Одеської бригади збивали дрони-камікадзе.

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«Воїни зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» віддано й героїчно обороняють українське небо. На відео – бойова робота підрозділу бригади вночі 19 квітня 2023 року на Одещині», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, вночі в Одесі було оголошено повітряну тривогу, згодом повідомлено про роботу ППО і збиття безпілотника.

Воїнами зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування «Південь» знищено 10 із 12 ударних БпЛА.

Під час нічної ворожої атаки дронами Shahed-136/131 є влучення по об’єкту громадської інфраструктури на Одещині. На місці прильоту виникла масштабна пожежа.

Нагадаємо, триває 420-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав три ракетних та 37 авіаційних ударів, зокрема, застосував 12 БпЛА типу «Шахед-136». 10 з них були знищені нашими захисниками. Окрім того, ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.