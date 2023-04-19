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Як зенітники збивали «Шахеди» на Одещині: з’явилося відео

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як зенітники збивали «Шахеди» на Одещині: з’явилося відео
Під час нічної ворожої атаки є влучання по об’єкту громадської інфраструктури
фото: скрін із відео

Воїнами зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування «Південь» знищено 10 із 12 ударних БпЛА

Повітряне командування «Південь» показали, як вночі воїни зенітної ракетної Одеської бригади збивали дрони-камікадзе. 

«Воїни зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» віддано й героїчно обороняють українське небо. На відео – бойова робота підрозділу бригади вночі 19 квітня 2023 року на Одещині», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі в Одесі було оголошено повітряну тривогу, згодом повідомлено про роботу ППО і збиття безпілотника.

Воїнами зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування «Південь» знищено 10 із 12 ударних БпЛА.

Під час нічної ворожої атаки дронами Shahed-136/131 є влучення по об’єкту громадської інфраструктури на Одещині. На місці прильоту виникла масштабна пожежа.

Нагадаємо, триває 420-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав три ракетних та 37 авіаційних ударів, зокрема, застосував 12 БпЛА типу «Шахед-136». 10 з них були знищені нашими захисниками. Окрім того, ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: безпілотник Одещина війна

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