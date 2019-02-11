Окупанти застосували на Донецькому напрямку міномети 120 мм калібру



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Ніч на 11 лютого минула спокійно, - Праута

Також окупанти з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї двічі обстріляли опорні пункти Об’єднаних сил в районі Пісків та Павлополя

Станом на 11.00 російсько-окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції ЗСУ на Донецькому напрямку. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута, інформує МОУ.

«Від початку доби ніч минула спокійно. Водночас станом на 11 годину ранку ворог здійснив чотири обстріли на Донецькому напрямку», - наголосив речник.

За словами Праути, російсько-окупаційні війська вкотре застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння - міномети калібру 120 мм.

«Чотири розриви боєприпасів цього калібру зранку зафіксували на своїх позиціях наші воїни, які тримають оборону поблизу Гнутового», - поінформував речник.

Крім того, окупанти з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї двічі обстріляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил в районі Пісків та Павлополя.