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    Події в Україні

    Харківщина: за добу – пів сотні обстрілів, тривають бої на Ізюмському напрямку

    Рашисти завдають ударів із різних видів зброї по Харкову та області - Харківщина: за добу – пів сотні обстрілів, тривають бої на Ізюмському напрямку
    Рашисти завдають ударів із різних видів зброї по Харкову та області
    фото ілюстративне: glavcom.ua

    Уночі вороги пошкодили газопровід, триває ліквідація наслідків

    За минулу добу російські окупаційні війська нанесли приблизно 48 ударів із артилерії, мінометів, танків та реактивних систем залпового вогню по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, центру міста, у Дергачах. Про це у зведенні станом на ранок, 8 квітня, повідомив голова Харкіської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

    Станом на зараз у Харкові та районі – 15 постраждалих.

    «Вночі внаслідок обстрілів окупантів було суттєво пошкоджено газопровід, на місці працюють аварійні бригади та намагаються ліквідувати наслідки», – йдеться в повідомленні.

    Бої тривають на Ізюмському напрямку. Також в цьому районі тривають евакуаційні заходи, зокрема із Барвінкового та Лозової.

    До пунктів видачі у Харкові та до громад області доставляється гуманітарна допомога. Її можна отримати безкоштовно у відділеннях «Нової пошти» та «Укрпошти».

    Нагадаємо, окупанти мінують підходи до Харкова.

    Тим часом Синєгубов каже, що окупанти програли війну за Харків.

    Учора рашисти влучили у школу і станцію метро на Салтівці (відео).

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    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    Харківщина: за добу – пів сотні обстрілів, тривають бої на Ізюмському напрямку