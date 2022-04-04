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    Події в Україні

    Житомирську область звільнено від рашистів – голова ОВА

    Бунечко наголосив, що війна не закінчилася, просто ворог передислоковує сили й засоби - Житомирську область звільнено від рашистів – голова ОВА
    Бунечко наголосив, що війна не закінчилася, просто ворог передислоковує сили й засоби
    фото: Поліція Житомирської області

    Бунечко: «Російських окупаційних військ на теренах Житомирщини немає»

    У Житомирській області станом на сьогодні, 4 квітня, російських окупаційних військ немає. Про це повідомив голова Житомирської військові адміністрації Віталій Бунечко.

    За його словами, окупанти пішли та залишили техніку, боєприпаси, а також замінували приватні села.

    «Ми поетапно відкидали ворога за ті рубежі, де він стояв. І сьогодні я хочу сказати, що російських окупаційних військ на теренах Житомирщини немає. Вони пішли з Народицької територіальної громади, де були окопані. Пішли, частково залишивши свою техніку, боєприпаси. Але також пішли, замінувавши приватні оселі, ліси», – сказав голова.

    Також Бунечко наголосив, що війна не закінчилася, просто ворог передислоковує сили й засоби. Очільник ОВА наголосив на небезпеці, яку несуть заміновані території та загрозі можливих ракетних ударів.

    Як раніше повідомлялося, у Житомирі затримали місцевого жителя, який ходив недалеко від блокпостів і робив фотографії на телефон. Також біля нього виявили артилерійський прилад для орієнтування, спостереження та розвідки.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Житомирщина окупація #stoprussia
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    Житомирську область звільнено від рашистів – голова ОВА