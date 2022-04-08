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    Події в Україні

    Оновлені дані щодо втрат рашистів: 19 тис. загиблими і 700 танків

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    Українські захисники дають гідну відсіч загарбникам - Оновлені дані щодо втрат рашистів: 19 тис. загиблими і 700 танків
    Українські захисники дають гідну відсіч загарбникам
    фото: ЗСУ

    ЗСУ продовжують знищувати техніку і ворожу живу силу

    Генеральний штаб ЗСУ оновив інформацію щодо ворожих втрат станом на 8 квітня.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.04 орієнтовно склали:

    • особового складу / personnel – приблизно/ about 19 тис. осіб,
    • танків / tanks ‒ 700 од,
    • бойових броньованих машин / APV ‒ 1891 од,
    • артилерійських систем / artillery systems – 333 од,
    • РСЗВ / MLRS – 108 од,
    • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 55 од,
    • літаків / aircraft – 150 од,
    • гелікоптерів / helicopters – 135 од,
    • автомобільної техніки / vehicles – 1361 од,
    • кораблі /катери / boats / cutters – 7 од,
    • цистерн з ПММ / fuel tanks – 76,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 112.
    • спеціальна техніка / special equipment – 25.
    • пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system – 4.

    Дані уточнюються.

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    Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

    Нагадаємо, Кремль визнав великі втрати у війні проти України.

    Також учора Генштаб повідомляв про ворожі втрати.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Оновлені дані щодо втрат рашистів: 19 тис. загиблими і 700 танків