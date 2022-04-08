Оновлені дані щодо втрат рашистів: 19 тис. загиблими і 700 танків

Оновлені дані щодо втрат рашистів: 19 тис. загиблими і 700 танківграфіка
Українські захисники дають гідну відсіч загарбникам
фото: ЗСУ
ЗСУ продовжують знищувати техніку і ворожу живу силу
Генеральний штаб ЗСУ оновив інформацію щодо ворожих втрат станом на 8 квітня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.04 орієнтовно склали:
- особового складу / personnel – приблизно/ about 19 тис. осіб,
- танків / tanks ‒ 700 од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 1891 од,
- артилерійських систем / artillery systems – 333 од,
- РСЗВ / MLRS – 108 од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 55 од,
- літаків / aircraft – 150 од,
- гелікоптерів / helicopters – 135 од,
- автомобільної техніки / vehicles – 1361 од,
- кораблі /катери / boats / cutters – 7 од,
- цистерн з ПММ / fuel tanks – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 112.
- спеціальна техніка / special equipment – 25.
- пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system – 4.
Дані уточнюються.
Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, Кремль визнав великі втрати у війні проти України.
Також учора Генштаб повідомляв про ворожі втрати.
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