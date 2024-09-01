У Харкові прогриміли численні вибухи: є постраждалі

Спалахнули кілька обійсть і супермаркет

Окупанти завдали близько десяти ударів по Харкову. Є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Кількість постраждалих уточнюється.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, один із ударів прийшовся по району приватної забудови. Горять кілька обійсть і супермаркет. Серед постраждалих є медики.

Зазначимо, що станом на момент публікації на Харківщині триває повітряна тривога. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Мешканцям області слід перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Нагадаємо, що російські загарбники атакували дроном поліцейську машину в Куп'янську Харківської області 31 серпня. Двоє правоохоронців поранено, один загинув.

Крім того, ввечері 31 серпня Росія завдала удару по Слобідському району Харкова ракетою «Гром-Е1» з території Білгородської області. В пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури.

До слова, в Харкові 31 серпня було оголошено траур за жертвами ворожого удару, завданого по місту 30 серпня. Через російську атаку загинуло шестеро осіб. Серед них – 14-річна дівчинка, яка була вбита поблизу дитячого майданчика. Крім того, постраждали 97 людей, з них 22 – діти. У п’яти дітей стан задовільний, у 17-річної дівчини – важкий. Як відомо, 30 серпня російські загарбники обстріляли Харків керованими авіабомбами. Один з ударів припав по центральній частині Харкова, по 12-ти поверховому житловому будинку.