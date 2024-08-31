Уламки ворожих дронів наробили лиха під Черкасами (фото)

Через падіння уламків дронів у Черкаському районі пошкоджено чотири приватні будинки

Наші оборонці знищили в небі над областю три «шахеди»

Уночі ворог атакував Черкащину ударними дронами. Через падіння уламків збитих цілей пошкоджені чотири будинки. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За попередніми даними посадовця, наші оборонці знищили в небі над областю три «шахеди».

Наслідки атаки безпілотників на Черкащину, 31 серпня 2024 р. фото: Ігор Табурець/Telegram

«Через падіння уламків у Черкаському районі пошкоджено чотири приватні будинки. Однак люди не постраждали», – зазначив Табурець.

Обстеження території триває.

Наслідки атаки безпілотників на Черкащину, 31 серпня 2024 р. фото: Ігор Табурець/Telegram

Нагадаємо, що в ніч на 31 серпня російські загарбники вчетверте за тиждень атакували Київ із повітря. Ворог застосував ударні БпЛА. Усі російські ударні дрони, які загрожували столиці, були знищені.

До відома, станом на ранок 31 серпня у Харкові внаслідок ворожого обстрілу міста керованими авіабомбами постраждали 97 людей.

Як повідомлялося, 30 серпня російські загарбники обстріляли Харків керованими авіабомбами. Один із ударів припав по центральній частині Харкова, по 12-ти поверховому житловому будинку.

Учора під час обстрілу в Харкові загинула 18-річна художниця Ніка Кожушко.