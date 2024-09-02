Ворог вдруге за ніч атакував Харків

Щодо жертв та постраждалих наразі інформація не надходила

Уранці під час повітряної тривоги в Харкові пролунали вибухи. Унаслідок атаки є загоряння. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«В Індустріальному районі від удару ракетою (тип встановлюється) є загоряння у садовому товаристві», – зазначив Терехов.

Щодо жертв та постраждалих наразі інформація не надходила.

Перед цим уночі РФ атакувала Харків безпілотниками. Про вибухи в місті стало відомо близько першої та після першої години ночі. Синєгубов і Терехов попередили про російські «Шахеди» над містом.

О 1:27 Синєгубов повідомив, що в Харкові зафіксовані кілька влучань. За його словами, є пошкодження приватного будинку та іншої цивільної інфраструктури.

Як повідомив Ігор Терехов, зафіксовано влучання двох шахедів: у Київському районі міста – в приватний житловий будинок, у Слобідському районі – поблизу освітнього закладу. Попередньо обійшлося без постраждалих.

До слова, уранці 2 вересня ворог атакував Київ ракетами. Після низки гучних вибухів у кількох районах виклик екстренних служб.