У Пермському краї РФ прогримів вибух у багатоквартирному будинку (відео)

Шістнадцять людей були евакуйовані після вибуху газу в Пермському Кізелі

Попередня причина інциденту – вибух газу

У Пермському краї Росії стався вибух у будинку, унаслідок чого зруйновані кілька квартир. Про це пишуть російські телеграм-канали.

Як зазначається, вибух прогримів у будинку в Кізелі. Вибух пролунав у будинку No34 на вулиці Леніна. Є постраждалі – їх кількість уточнюється. На місці працюють оперативні служби.

Рятувальники витягли з-під завалів одного чоловіка, а також винесли двох дітей із сусідньої квартири у сусідньому під'їзді. Від вибуху обвалилися перекриття між третім та четвертим поверхами.

За попередньою інформацією вибухнула газова колонка в житловому будинку. За даними Shot, зараз під завалами нікого немає. Одного з постраждалих вибуху газу в Пермському краї госпіталізували, він перебуває у стані середньої тяжкості. Другу постраждалу від госпіталізації відмовилися, лікарі оглядають її на місці.

Як повідомлялося, на атакованій п'ять днів тому українськими дронами нафтобазі у Пролетарську Ростовської області вибухнула ще одна цистерна з паливом.