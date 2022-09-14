В місті та області оголошено тривогу

Російські окупанти завдали удару по Харкову. Про це повідомила радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова.

«Росіян завдали удару по Харкову. Можливо один з центральних районів. Всі служби працюють», – повідомила вона.

Вона закликала жителів залишатися в укриттях і дотримуватися правил «двох стін».

Наразі в місті та області оголошено тривогу.

Нагадаємо, 14 вересня під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. По місту вдарили вісім ракет. Також загарбники поцілили двома ракетами у передмістя Запоріжжя.

Рівень води у Кривому Розі після ракетного удару піднявся приблизно на 2-3 метри. Швидкість течії річки значно збільшилась. У деяких місцях вода вже дісталася до домогосподарств.