Окупанти завдали удару по Харкову
В місті та області оголошено тривогу
Російські окупанти завдали удару по Харкову. Про це повідомила радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова.
«Росіян завдали удару по Харкову. Можливо один з центральних районів. Всі служби працюють», – повідомила вона.
Вона закликала жителів залишатися в укриттях і дотримуватися правил «двох стін».
Наразі в місті та області оголошено тривогу.
Нагадаємо, 14 вересня під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. По місту вдарили вісім ракет. Також загарбники поцілили двома ракетами у передмістя Запоріжжя.
Рівень води у Кривому Розі після ракетного удару піднявся приблизно на 2-3 метри. Швидкість течії річки значно збільшилась. У деяких місцях вода вже дісталася до домогосподарств.
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