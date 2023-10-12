Росія завдала ударів по Харкову та області: є постраждалі

Унаслідок російської атаки наразі відомо про двох постраждалих

Російські війська завдали серії ударів по Харкову та області, мешканців регіону закликали перебувати у укриттях. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що відбувся обстріл околиць Харкова, уточнюються дані про постраждалих.

«Ворог знову б'є по Харкову. Попередньо є приліт по одному з районів на околиці міста. Інформація про можливі постраждалі та руйнування наразі збирається», – зазначив Терехов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами голови місцевої адміністрації, через удари окупантів у Харкові одна людина отримала поранення від осколків. Також до медичних працівників звернулася жінка з сильною реакцією на стрес. Медична допомога надається постраждалим у повному обсязі.

Нагадаємо, 6 жовтня, рано-вранці російські військові завдали ракетного удару по центу Харкова. За попередніми даними, окупанти для обстрілу застосували дві балістичні ракети типу «Іскандер-М».

Під ударом загарбників були житлові будинки у Київському та Основ'янському районах міста. Згідно з останніми даними про жертв і постраждалих, кількість загиблих склала дві особи (серед яких дитина), а поранення отримали 30 громадян (зокрема 11-місячний хлопчик). Прокуратурою було розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося, що російські війська обстріляли цвинтар біля Херсона у середу, 11 жовтня. Дрон скинув вибухівку на ритуальний транспорт, постраждали троє працівників ритуальної служби.