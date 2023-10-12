Росія завдала ударів по Харкову та області: є постраждалі
Унаслідок російської атаки наразі відомо про двох постраждалих
Російські війська завдали серії ударів по Харкову та області, мешканців регіону закликали перебувати у укриттях. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Мер міста Ігор Терехов повідомив, що відбувся обстріл околиць Харкова, уточнюються дані про постраждалих.
«Ворог знову б'є по Харкову. Попередньо є приліт по одному з районів на околиці міста. Інформація про можливі постраждалі та руйнування наразі збирається», – зазначив Терехов.
За словами голови місцевої адміністрації, через удари окупантів у Харкові одна людина отримала поранення від осколків. Також до медичних працівників звернулася жінка з сильною реакцією на стрес. Медична допомога надається постраждалим у повному обсязі.
Нагадаємо, 6 жовтня, рано-вранці російські військові завдали ракетного удару по центу Харкова. За попередніми даними, окупанти для обстрілу застосували дві балістичні ракети типу «Іскандер-М».
Під ударом загарбників були житлові будинки у Київському та Основ'янському районах міста. Згідно з останніми даними про жертв і постраждалих, кількість загиблих склала дві особи (серед яких дитина), а поранення отримали 30 громадян (зокрема 11-місячний хлопчик). Прокуратурою було розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Раніше повідомлялося, що російські війська обстріляли цвинтар біля Херсона у середу, 11 жовтня. Дрон скинув вибухівку на ритуальний транспорт, постраждали троє працівників ритуальної служби.
Коментарі — 0