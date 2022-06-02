Окупанти збільшать авіаційні та ракетні удари по території України, – Генштаб

Війська РФ планують захопити всі південні області України й отримати контроль від Придністров’я до Ростова

Рашисти спробують захопити все Чорноморське узбережжя України аж до Придністров’я

Російські війська можуть найближчим часом збільшити авіаційні та ракетні удари по об’єктах критичної інфраструктури на території України. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу.

Крім цього, рашисти спробують захопити все Чорноморське узбережжя України аж до Придністров’я.

«Для РФ пріоритетом буде нарощування інтенсивності застосування авіа- та ракетних ударів по цивільних та військових обʼєктах по всій Україні та продовження тотального знищення критичної інфраструктури та мирного населення», – сказав Громов.

Також українська розвідка впевнена, що російські загарбники зосередять зусилля на оточенні та знищенні угруповання Об’єднаних сил на Донбасі, а далі будуть утримувати сухопутний коридор з Ростовської області до Криму.

За даними розвідки, росіяни планують захопити всі південні області України й отримати контроль від Придністров’я до Ростова.

Нагадаємо, внаслідок нічних ударів по Львівщині 1 червня постраждала інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога. Об‘єкти залізниці зазнали суттєвих пошкоджень.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили 1363 танки та ліквідувати 30850 окупантів.

Триває 99-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. На Донецькому напрямку противник продовжує вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії