Окупанти знищили на Донеччині ще два навчальних заклади (фото)

Внаслідок атаки рашистів руйнувань зазнали 27 цивільних об’єктів

Російські загарбники за минулу добу 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки, коледж і машинобудівну академію. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Росіяни били по 16 населених пунктах – містах Краматорськ, Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Залізне, Часі Яр, Миколаївка, Красногорівка, смт Північне, селах Зеленопілля, Максимільянівка, Дружба, Пришиб, Озарянівка, Олександропіль, Первомайське», – йдеться в повідомленні.

Окупанти вели вогонь по житлових секторах з авіації, РСЗВ «Ураган», артилерії, танків. Руйнувань зазнали 27 цивільних об’єктів – 16 будинків, магазин, два навчальні заклади, господарчі споруди, автомобілі громадян.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. За допомогою поліції евакуйовано 494 особи, з початку обов’язкової евакуації – понад 7500, серед них 1436 – діти, 357 – люди з інвалідністю.

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Нагадаємо, вранці 19 серпня російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. Внаслідок удару були пошкоджені освітні заклади.

Крім цього, російські окупанти знову випустили ракети по Чорноморському національному університету ім. Петра Могили в Миколаєві.