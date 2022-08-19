Розвідка Британії пояснила, чому окупанти так часто атакують Харків

Рашисти змушують ЗСУ утримувати сили в Харкові, щоб уникнути контратаки в інших містах

Харків залишається в радіусі дії більшості видів російської артилерії

У результаті російських ударів по житлових кварталах Харкова вдень 17 серпня загинули щонайменше 12 мирних жителів. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«Незважаючи на те, що лінія фронту в цьому секторі мало зрушилася з травня, друге місто (за кількістю мешканців, – ред.) України було одним із найбільш послідовних обстрілів з початку вторгнення, коли російські сили, ймовірно, мали на меті досягти околиць за 24 години», – йдеться в повідомленні.

Розвідка зазначає, що розташований приблизно в 15 км від російської лінії фронту, Харків постраждав, тому що він залишається в радіусі дії більшості видів російської артилерії. Залпові ракетні установки та загалом неточна місцева зброя спричинили спустошення у значних частинах міста.

«Російські війська відносно незначно утримують харківський напрямок, але продовжують проводити локальні рейди та обстріли українських сил. Ймовірно, вони намагаються змусити Україну утримувати значні сили на цьому фронті, щоб запобігти використанню їх як сили для контратаки деінде», – додали в Британії.

Нагадаємо, вранці 19 серпня під ворожими ударами опинилися Київський, Основ'янський та Немишлянський райони Харкова. Є попадання у житлову будівлю. За попередніми даними, постраждала одна особа. Також є «приліт» по інфраструктурному об’єкту.