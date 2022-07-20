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    Події в Україні

    Окупанти знову вгатили по Нікополю, є жертви (фото)

    Зруйновані три приватні будинки, близько десяти - пошкоджені - Окупанти знову вгатили по Нікополю, є жертви (фото)
    Зруйновані три приватні будинки, близько десяти - пошкоджені
    фото: Валентин Резніченко/Facebook

    Серед постраждалих у результаті ворожого обстрілу четверо дітей

    Російські війська обстріляли з «Градів» житловий квартал у Нікополі. Випустили понад 30 реактивних снарядів. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    За попередніми даними, двоє людей загинули, дев’ятеро – поранені.

    «Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Найменшому пораненому усього три роки! Три роки! Дитині, яка спала удома, коли російські відморозки ударили по ній з «Градів», – написав Резніченко.

    Обстрілом вщент зруйновані три приватні будинки, близько десяти – пошкоджені.

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    Окупанти знову вгатили по Нікополю, є жертви (фото)
    Окупанти знову вгатили по Нікополю, є жертви (фото)
    Окупанти знову вгатили по Нікополю, є жертви (фото)

    Рятувальники продовжують розбирати завали і з’ясовувати масштаби руйнувань.

    По місту розкидані боєприпаси, які не здетонували. Працюють піротехніки.

    Нагадаємо, у ніч на 19 липня російські війська накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини.

    У ніч на 18 липня російські війська тежк кілька разів ударили з реактивних систем залпового вогню по Нікополю. Окупанти скерували понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру Нікополя.

    Окупанти і раніше обстрілювали Нікополь. Так, 16 липня окупанти вдарили з «Градів» по житлових кварталах Нікополя. У результатів обстрілу пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ.


    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Окупанти знову вгатили по Нікополю, є жертви (фото)