Окупанти знову вгатили по Нікополю, є жертви (фото)
Серед постраждалих у результаті ворожого обстрілу четверо дітей
Російські війська обстріляли з «Градів» житловий квартал у Нікополі. Випустили понад 30 реактивних снарядів. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
За попередніми даними, двоє людей загинули, дев’ятеро – поранені.
«Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Найменшому пораненому усього три роки! Три роки! Дитині, яка спала удома, коли російські відморозки ударили по ній з «Градів», – написав Резніченко.
Обстрілом вщент зруйновані три приватні будинки, близько десяти – пошкоджені.
Рятувальники продовжують розбирати завали і з’ясовувати масштаби руйнувань.
По місту розкидані боєприпаси, які не здетонували. Працюють піротехніки.
Нагадаємо, у ніч на 19 липня російські війська накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини.
У ніч на 18 липня російські війська тежк кілька разів ударили з реактивних систем залпового вогню по Нікополю. Окупанти скерували понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру Нікополя.
Окупанти і раніше обстрілювали Нікополь. Так, 16 липня окупанти вдарили з «Градів» по житлових кварталах Нікополя. У результатів обстрілу пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ.