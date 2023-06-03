Сирський з бійцями під Бахмутом склали план дій (фото)
Російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський знову відвідав українські позиції на Бахмутському напрямку. Про це він повідомив у Telegram.
«Бахмутський напрямок. Продовжую роботу з нашими воїнами на передовій. Для мене важливо особисто бачити наших бійців на фронті. Чути їх проблеми і пропозиції з перших вуст», – написав Сирський.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ повідомив, що спільно з командирами частин та підрозділів спланували подальші дії. «Основний акцент, як завжди, на людях», – зазначив він.
Сирський запевнив, що російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку. «Сили оборони продовжують боротьбу. Переможемо», – заявив він.
Нагадаємо, українські військові протягом останніх днів зупинили просування на флангах у районі Бахмута Донецької області. Сирський додав, що окупанти змінили формат операції на Бахмутському напрямку, тому настало тимчасове затишшя.
Раніше повідомлялося, що Кремль, імовірно, наказав «кадировцям» замінити «вагнерівців» у Бахмуті.
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