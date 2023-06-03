Сирський з бійцями під Бахмутом склали план дій (фото)

Олександр Сирський працює з воїнами на передовій

Російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський знову відвідав українські позиції на Бахмутському напрямку. Про це він повідомив у Telegram.

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«Бахмутський напрямок. Продовжую роботу з нашими воїнами на передовій. Для мене важливо особисто бачити наших бійців на фронті. Чути їх проблеми і пропозиції з перших вуст», – написав Сирський.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ повідомив, що спільно з командирами частин та підрозділів спланували подальші дії. «Основний акцент, як завжди, на людях», – зазначив він.

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Сирський запевнив, що російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку. «Сили оборони продовжують боротьбу. Переможемо», – заявив він.

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фото: Олександр Сирський/Telegram

Нагадаємо, українські військові протягом останніх днів зупинили просування на флангах у районі Бахмута Донецької області. Сирський додав, що окупанти змінили формат операції на Бахмутському напрямку, тому настало тимчасове затишшя.

Раніше повідомлялося, що Кремль, імовірно, наказав «кадировцям» замінити «вагнерівців» у Бахмуті.