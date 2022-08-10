Вибухи у Криму: з’явилися нові відео наслідків

Від вибуху пошкоджено чимало будівель навколо аеродрому «Саки»

Внаслідок вибухів на військовому аеродромі «Саки», що розташований у Новофедорівці в окупованому Криму, отримали пошкодження будівлі, які знаходяться поблизу аеродрому. Про це свідчать відео, оприлюднені користувачами соцмереж.

На одному із відео видно пошкоджені будинки в тимчасово окупованому Криму. У будинках, які розташовані приблизно у кілометрі від епіцентру вибухів, вибуховою хвилею винесло вікна та повалило меблі у квартирах.

Також на оприлюднених кадрах показали парковку неподалік від аеродрому. Автомобілі на ній обгоріли або отримали пошкодження від вибухової хвилі. Один з автомобілів прошило наскрізь металевою, яку, імовірно, підняло в повітря силою вибуху.

Додамо, що раніше у мережі оприлюднили відео, яке свідчить, що внаслідок вибухів на військовому аеродромі «Саки» згорів щонайменше один російський військовий літак.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України.

Згодом стало відомо, що окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію.

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».

Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.