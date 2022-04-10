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    Події в Україні

    ООН оприлюднив свою карту бойових дій в Україні

    Українські військові б'ють ворога - ООН оприлюднив свою карту бойових дій в Україні
    Українські військові б'ють ворога
    фото: Генштаб

    Схід України залишається епіцентром наступу російських агресорів

    Організація Об’єднаних Націй оприлюднила власну мапу бойових дій в Україні.

    «Схід України залишається епіцентром військового наступу, що триває, при цьому зіткнення в Донецькій, Харківській та Луганській областях посилюються і призводять до численних жертв серед цивільного населення», – йдеться в повідомленні ООН.

    На карті також видно кількість переселенців, які переїхали до безпечніших регіонів або виїхали з країни.

    Міністерство оборони Великої Британії також оприлюднило карту щодо російського вторгнення станом на 9 квітня.

    Нагадаємо, за даними агентства ООН у справах біженців, понад 4,4 млн людей виїхали з України від початку повномасштабного вторгнення Росії.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    ООН оприлюднив свою карту бойових дій в Україні