ООН оприлюднив свою карту бойових дій в Україні

Схід України залишається епіцентром наступу російських агресорів

Організація Об’єднаних Націй оприлюднила власну мапу бойових дій в Україні.

«Схід України залишається епіцентром військового наступу, що триває, при цьому зіткнення в Донецькій, Харківській та Луганській областях посилюються і призводять до численних жертв серед цивільного населення», – йдеться в повідомленні ООН.

На карті також видно кількість переселенців, які переїхали до безпечніших регіонів або виїхали з країни.

Міністерство оборони Великої Британії також оприлюднило карту щодо російського вторгнення станом на 9 квітня.

Нагадаємо, за даними агентства ООН у справах біженців, понад 4,4 млн людей виїхали з України від початку повномасштабного вторгнення Росії.