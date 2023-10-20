ООН знайшла нові злочини окупантів в Україні

Знайдено докази переміщення щонайменше 31 дитини з України до Росії

Слідча комісія Організації Об'єднаних Націй заявила про нові докази російських військових злочинів в Україні. Йдеться про зґвалтування та депортацію дітей до РФ. Про це повідомляє ООН.

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Зазначається, що комісія знайшла нові докази того, що російська влада вчинила порушення міжнародних прав людини і міжнародного гуманітарного права, а також злочини на територіях, які опинилися під її контролем в Україні. Також було задокументовано випадки зґвалтувань «із застосуванням сили або психологічного примусу».

«Більшість інцидентів сталися після того, як злочинці увірвалися в будинки жертв. Жертв примушували до зґвалтування під дулом пістолета і погрози вбивством або заподіянням іншої серйозної шкоди жертвам або їхнім родичам», – йдеться в повідомленні.

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ООН зазначають, що відомості про такі злочини зібрали в Херсонській та Запорізькій областях. Зґвалтування та інші види сексуального насильства часто вчинялися разом з додатковими актами насильства щодо жертв, включаючи жорстоке побиття, удушення, удушення, порізи.

«На 75-річну жінку, яка залишилася одна, щоб захистити своє майно, під час допиту напав російський військовий, який вдарив її по обличчю, грудній клітці, ребрах. Він наказав їй роздягнутися, а коли вона відмовилася, зірвав з неї одяг, порізав їй живіт невеликим гострим предметом і кілька разів зґвалтував. Окрім наслідків зґвалтування, потерпіла отримала кілька зламаних ребер та зубів. Комісія встановила, що, окрім зґвалтування, щодо жертви було також скоєно військовий злочин у вигляді тортур», – кажуть в ООН.

ООН задокументувала ті атаки, які стосуються також цивільних об'єктів в містах Умань і Херсон:

житлових будинків;

залізничної станції;

магазинів;

складу для цивільного використання.

Також знайдено докази переміщення щонайменше 31 дитини з України до Росії в травні минулого року. Комісія «дійшла висновку, що це була незаконна депортація і воєнний злочин».

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Нагадаємо, триває 604-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.