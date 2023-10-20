Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ООН знайшла нові злочини окупантів в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ООН знайшла нові злочини окупантів в Україні
фото ілюстративне

Знайдено докази переміщення щонайменше 31 дитини з України до Росії

Слідча комісія Організації Об'єднаних Націй заявила про нові докази російських військових злочинів в Україні. Йдеться про зґвалтування та депортацію дітей до РФ. Про це повідомляє ООН.

Зазначається, що комісія знайшла нові докази того, що російська влада вчинила порушення міжнародних прав людини і міжнародного гуманітарного права, а також злочини на територіях, які опинилися під її контролем в Україні. Також було задокументовано випадки зґвалтувань «із застосуванням сили або психологічного примусу».

«Більшість інцидентів сталися після того, як злочинці увірвалися в будинки жертв. Жертв примушували до зґвалтування під дулом пістолета і погрози вбивством або заподіянням іншої серйозної шкоди жертвам або їхнім родичам», – йдеться в повідомленні.

ООН зазначають, що відомості про такі злочини зібрали в Херсонській та Запорізькій областях. Зґвалтування та інші види сексуального насильства часто вчинялися разом з додатковими актами насильства щодо жертв, включаючи жорстоке побиття, удушення, удушення, порізи. 

«На 75-річну жінку, яка залишилася одна, щоб захистити своє майно, під час допиту напав російський військовий, який вдарив її по обличчю, грудній клітці, ребрах. Він наказав їй роздягнутися, а коли вона відмовилася, зірвав з неї одяг, порізав їй живіт невеликим гострим предметом і кілька разів зґвалтував. Окрім наслідків зґвалтування, потерпіла отримала кілька зламаних ребер та зубів. Комісія встановила, що, окрім зґвалтування, щодо жертви було також скоєно військовий злочин у вигляді тортур», – кажуть в ООН.

ООН задокументувала ті атаки, які стосуються також цивільних об'єктів в містах Умань і Херсон:

  • житлових будинків;
  • залізничної станції;
  • магазинів;
  • складу для цивільного використання.

Також знайдено докази переміщення щонайменше 31 дитини з України до Росії в травні минулого року. Комісія «дійшла висновку, що це була незаконна депортація і воєнний злочин».

Нагадаємо, триває 604-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.

Теги: ООН війна окупанти Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У тимчасово окупованому Токмаку псевдовлада не виділяє гроші на відновлення будинків місцевому населенню
Окупанти створили гуманітарну кризу в Токмаку
Сьогодні, 07:28
Як Atacms ускладнять життя окупантам: роз’яснення ЗСУ
Як Atacms ускладнять життя окупантам: роз’яснення ЗСУ
Вчора, 18:34
Окупанти ховаються за спинами мирних українців
Окупанти використовують мешканців Токмака як «живий щит»
Вчора, 08:03

Події в Україні

В окупованому Севастополі прогриміли потужні вибухи
В окупованому Севастополі прогриміли потужні вибухи
ООН знайшла нові злочини окупантів в Україні
ООН знайшла нові злочини окупантів в Україні
Сенцов розповів про бій з окупантами, у якому був учетверте поранений
Сенцов розповів про бій з окупантами, у якому був учетверте поранений
Німеччина передала Україні новий пакет озброєння
Німеччина передала Україні новий пакет озброєння
В Україні від початку року зникла третина гумдопомоги, яка призначалася для військових
В Україні від початку року зникла третина гумдопомоги, яка призначалася для військових
Партизани підірвали авто з окупантами у Мелітополі (відео)
Партизани підірвали авто з окупантами у Мелітополі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Заборона Московської церкви: частина нардепів загадково зникла, нардепка подає лист у СБУ
32K
Втер носа Путіну: Євросоюз зробив безпрецедентну пропозицію Катару
15K
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Немовля залишилося без матері: що відомо про одну із загиблих українок в Газі
7579
День, коли закінчиться Московська церква в Україні
6821
УПЦ МП відреагувала на законопроєкт, що забороняє її діяльність

Новини

«Бійці можуть не дожити до отримання допомоги». Волонтери звернулися до уряду
Сьогодні, 14:48
За добу ЗСУ знищили під Авдіївкою майже 900 окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:15
Звернення Джо Байдена та обстріл військових баз США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 20 жовтня
Сьогодні, 04:48
В Україні здійснено перевірку 100% ВЛК: які проблеми виявлено
Сьогодні, 02:25
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту