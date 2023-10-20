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Окупанти створили гуманітарну кризу в Токмаку

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти створили гуманітарну кризу в Токмаку
У тимчасово окупованому Токмаку псевдовлада не виділяє гроші на відновлення будинків місцевому населенню
фото з відкритих джерел

Російські окупаційні війська грабують будинки людей, залишаючи по собі тільки сміття

У Токмаку посилюється гуманітарна криза. Російська окупаційна влада не завозить у потрібній кількості ліки та гуманітарну допомогу населенню. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

У тимчасово окупований Токмак російська окупаційна влада не завозить у потрібній кількості медикаменти та гуманітарну допомогу. Також люди, які оформили російські пенсії та соціальні виплати, не отримують виплати.

«При цьому окупанти заблокували перекази з України, чим прирекли людей на межу виживання», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у тимчасово окупованому Токмаку псевдовлада не виділяє гроші на відновлення будинків місцевому населенню. Російські окупаційні війська грабують будинки людей, залишаючи по собі тільки сміття. Загарбники вивозять свої сім’ї із міста. Водночас російські військові прикриваються місцевим населенням як «живим щитом» – військових розселяють у багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, на початку жовтня повідомлялося, що в окупованому місті Токмак Запорізької області спостерігається виїзд з міста співробітників російської ФСБ.

У Токмаку російські окупанти не на жарт панікують через наступ ЗСУ. Росіяни евакуювали родини та закрили магазини. 

Теги: Мелітополь окупанти наступ росіяни війна

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