Отримали понад 250 млн грн: СБУ викрила на Черкащині схему з розкрадання газу

Компанія незаконно «викачала» з державної ГТС понад 10,5 млн кубометрів природного газу

У Черкаської області викрито схему розкрадання державного газу на 251 мільйонів гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

«Служба безпеки та слідчі Національної поліції викрили масштабну схему привласнення палива з газотранспортної системи (ГТС) України. За матеріалами справи, протягом лютого-червня 2023 року фігуранти вкрали державного газу на 251 млн 174 тис. грн», – йдеться у повідомлені.

За даними СБУ, до організації причетний ексочільник місцевої приватної компанії у сфері газопостачання, який раніше перебував на посаді голови правління підприємства. На початку повномасштабної війни його компанія закуповувала газ у державного постачальника для покриття власних виробничих втрат. На початку 2023 року держпідприємство припинило співпрацю з ними через заборгованість за сировину.

«Замість того, щоб сплатити борги державному постачальнику і укласти з ним нову угоду, комерсанти здійснили несанкціонований відбір газу з державної «труби» ГТС. Щоб виправдати злочин, ділки прикривались «винятковими обставинами» та продовжували здійснювати відбір природного газу для покриття потреб компанії. При цьому отримані прибутки розподіляли між собою», – йдеться в повідомлені.

Компанія під керівництвом ексочільника місцевої приватної компанії незаконно «викачала» з державної ГТС понад 10,5 млн кубометрів природного газу. Під час обшуків за місцем проживання у нього вилучено документацію, телефони та комп’ютерну техніку із доказами. Зловмиснику загрожує до шести років тюрми.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила 52 російських агентів у лавах ЗСУ. Лише у 2025 році військова контррозвідка ліквідувала три ворожі агентурні мережі.