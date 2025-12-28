Росія знесла мікрорайон в Маріуполі без згоди жителів, щоб побудувати там іпотечний ЖК

Люди вимагають побудувати їм житло, як і обіцяла окупаційна влада Маріуполя

Окупаційна влада заявила маріупольцям, що компенсаційних будинків на місці їхнього старого житла не буде

У Маріуполі розгортається черговий етап цинічного обману місцевого населення. Окупаційна адміністрація повністю відмовилася від будівництва компенсаційного житла для мешканців мікрорайону «Стадіон» на Лівобережжі, чиї домівки були знищені російськими обстрілами навесні 2022 року. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, пише «Главком».

Під час облоги міста російська армія зруйнувала близько 50 житлових будинків, садочки та школи в районі стадіону. Після окупації загарбники знесли всі руїни, не питаючи дозволу у власників.

Людям, які вже майже чотири роки не мають даху над головою, спочатку гарантували нове безкоштовне житло на місці їхніх знесених квартир. Але зараз на цій території активно зводять багатоповерхівки для комерційного продажу через іпотеку, що є недоступним для постраждалих мешканців.

Під час зустрічі з призначеним Кремлем «псевдомером» міста, маріупольцям прямо заявили, що компенсаційних будинків на місці їхнього старого житла не буде. Замість цього загарбники запропонували «альтернативу» – так зване муніципальне житло.

Йдеться про вцілілі квартири інших маріупольців, які виїхали з міста через війну. Окупанти незаконно привласнюють це майно («націоналізують») і намагаються передати його тим, хто втратив власні оселі.

Мешканці мікрорайону «Стадіон» відкрито виступили проти такої пропозиції. Вони відмовляються заселятися в чуже відібране майно та вимагають виконання початкових обіцянок – будівництва нових будинків на місці їхньої приватної власності. Проте представники окупаційної влади відмовилися називати будь-які конкретні терміни чи зобов’язання.

Раніше стало відомо, що у захопленому Маріуполі окупаційна адміністрація готує до відкриття будівлю драмтеатру, де наприкінці грудня планують показати виставу «Червоненька квіточка». Як повідомляє The Guardian, правозахисники та колишні співробітники закладу називають це цинічною спробою приховати сліди воєнного злочину та частиною агресивної русифікації міста.

Як відомо, Росія розгорнула масштабну піар-кампанію в соціальних мережах, залучаючи платних інфлюенсерів для просування наративу про «відродження» окупованого Маріуполя. Про це свідчать результати розслідування The Telegraph.

Попри те, що під час облоги було знищено до 90% житлового фонду, а населення міста скоротилося з 420 до 100 тис. мешканців, Москва намагається перетворити Маріуполь на вітрину «русского мира».

До слова, у Маріуполі почали руйнуватися нові будинки житлового комплексу «Невський», який Росія поспіхом збудувала у 2023 році «для картинки».

Від стінок будівель уже відвалюється погано прикріплена обшивка з утеплювачем. Будинки, які Кремль демонстрував як «зразкові» для пропаганди, не витримують навіть короткого часу експлуатації.