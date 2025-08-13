Головна Країна Події в Україні
Глава СБУ відзначив успіхи Третього штурмового корпусу та його командира

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Малюк: Креативний підхід Білецького до командування цінує головнокомандувач Сирський і президент Зеленський

Голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтервʼю проєкту «Ми – Україна» відзначив роботу Третього штурмового корпусу і його командира полковника Андрія Білецького.

Зокрема, він позитивно оцінив підхід командування корпусу до планування і ведення бою, рекрутингу, роботи з особовим складом, з сім'ями загиблих. «Він [Андрій Білецький] поіменно знає більшість тих хлопців його, які загинули», – сказав голова СБУ.

Він також відзначив дроново-штурмові операції Третьої штурмовою бригади і Третього корпусу, а також роботу з технологіями та інженерією. «Дуже-дуже правильний і креативний підхід, це цінує головнокомандувач Сирський, і президент України. І власне ми це побачили і підтримали, і Андрій Євгенійович має можливість тепер це реалізовувати уже в межах безпосередньо армійського корпусу», – наголосив Василь Малюк.

При цьому він заявив, що корпус Білецького сьогодні відповідає за «левову частину нашого фронту». Кілометраж смуги він назвати відмовився, щоб не розкривати інформацію противнику.

Як повідомлялось раніше, Третій армійський корпус здійснює масштабну оборонну операцію на Борівському і Лиманському напрямках, де стримав наступ трьох російських армій: 20-ої та 25-ої загальновійськових армій та 1-ої танкової армії. Загальна смуга відповідальності корпусу – 150 км, що дорівнює 12% усієї лінії фронту.

Нагадаємо, раніше голова СБУ Василь Малюк розповів про три вдалі удари по Кримському мосту. За його словами, в рамках операції «Павутина» було порушено логістику ворога. Тепер РФ не може використовувати об’єкт для військових цілей.

