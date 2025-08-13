Головна Країна Події в Україні
СБУ викрила агентурну мережу РФ, яка діяла у Запоріжжі під прикриттям церкви

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Священник та військовий координували свої дії з резидентом (старшим агентом) від 316-го розвідцентру російського ГРУ
фото: СБУ

СБУ викрила у Запоріжжі агентурну мережу РФ, яку координував священник УПЦ

Військова контррозвідка СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ нейтралізувала агентурну мережу російської воєнної розвідки (ГРУ), яка діяла у Запоріжжі. За даними слідства, ворожий осередок координував настоятель одного з місцевих храмів УПЦ (МП). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Клірик підшукував проросійськи налаштованих мешканців під час проповідей, в яких виправдовував збройну агресію рф. Згодом він вербував потенційних кандидатів до агентурного апарату.

СБУ встановила, що настоятель храму завербував 41-річного мобілізованого до місцевої військової частини. За інструкцією російської спецслужби, агент передавав дані про дислокацію, чисельність та озброєння українських військ на Запорізькому напрямку. Він також надсилав фотокопії документів щодо розгортання нових формувань ЗСУ на передовій.

СБУ викрила агентурну мережу РФ, яка діяла у Запоріжжі під прикриттям церкви фото 1
фото: СБУ

Розслідування встановило, що священник та військовий координували свої дії з резидентом від 316-го розвідцентру ГРУ рф. Ним виявився колишній правоохоронець із Запоріжжя, який втік на тимчасово окуповану територію України і почав працювати на росію.

Під час обшуків у затриманих виявили телефони та комп’ютерну техніку з доказами злочинів. У клірика також знайшли російський паспорт, боєприпаси до автомата Калашникова та холодну зброю.

Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України, зокрема за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність). Зловмисники перебувають під вартою. Розслідування триває.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала двох прокремлівськіх кліриків Українськой православної церкви (УПЦ МП) в Одесі, які вихваляли та виправдовували воєнні злочини Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу СБУ.

«Серед затриманих – 58-річний священник храму Одеської єпархії УПЦ. Під час розмов з парафіянами він героїзував окупантів та ображав релігійні переконання вірян інших конфесій. Фігурант підтримував зв’язки з колишнім народним депутатом від «партії регіонів» Ігорем Марковим, який уже має підозру від СБУ за державну зраду і наразі переховується в РФ», – розповіли в СБУ.

Також священик-пропагандист контактував із колаборантом Валерієм Кауровим, який ще з 2014 році переховується в Росії, де оголосив про створення кремлівського проєкту «Одеська народна республіка – Новоросія».

Теги: СБУ Запоріжжя Московська церква в Україні росія

