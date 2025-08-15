СБУ викрила 52 російських агентів у лавах ЗСУ

СБУ викрила 52 російських агентів серед військовослужбовців ЗСУ з початку повномасштабної війни

Служба безпеки України за сприяння Головнокомандувача ЗСУ системно виявляє російську агентуру та ліквідує злочинні схеми у Силах безпеки та оборони. З початку повномасштабного вторгнення лише Департамент військової контррозвідки (ДВКР) СБУ викрив 207 агентів спецслужб РФ, які збирали інформацію про Сили оборони та військові об’єкти України. 52 із них були діючими військовослужбовцями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Загалом 44 зрадники вже засуджені до ув’язнення на строк від 12 до 15 років.

Лише у 2025 році військова контррозвідка СБУ ліквідувала три ворожі агентурні мережі:

На Запоріжжі у серпні викрили агентурну мережу російської спецслужби, до якої входили мобілізований та настоятель місцевого храму УПЦ (МП). Зловмисники наводили російські авіабомби на локації Сил оборони.

На Одещині затримали чотирьох агентів ФСБ разом із їхнім старшим агентом. Вони коригували повітряні атаки росіян на склади зі зброєю та розвідували геолокації підрозділів ППО.

На Львівщині затримали 38-річну інформаторку, яка готувала координати для ракетно-дронових атак РФ по аеродромах із бойовими гелікоптерами ЗСУ.

Окрім боротьби з російською агентурою, військова контррозвідка СБУ запобігла розкраданню понад 44 млрд грн в оборонній сфері. Також було заблоковано 114 схем ухилення від мобілізації та припинено 222 факти незаконного обігу зброї.

З початку повномасштабної війни співробітники ДВКР СБУ безпосередньо беруть участь у бойових діях, де ними було уражено на полі бою 219 російських танків, 358 бойових броньованих машин та іншу техніку.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила російських агентів, які коригували повітряні атаки РФ по об’єктах оборонної інфраструктури та готували обстріл Одеської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

«За результатами багатоетапної спецоперації на Одещині затримано чотирьох учасників ворожого осередку разом із резидентом (старшим агентом) групи. Фігуранти готували для ФСБ координати складів зберігання зброї, боєприпасів та амуніції українських військ, а також шукали геолокації підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, щоб скоригувати атаки рашистів в обхід української ППО», – йдеться у повідомлені.

За даними СБУ, охоронець місцевої школи спортивних єдиноборств був резидентом російської агентури.