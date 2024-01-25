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Аналітики пояснили, як Росія використовує катастрофу Іл-76 проти України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Аналітики пояснили, як Росія використовує катастрофу Іл-76 проти України
колаж: glavcom.ua

Російська сторона звинувачує Україну в причетності до катастрофи та тероризмі

Російський інформаційний простір використовує катастрофу Іл-76 для того, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати бажання Заходу продовжувати надавати військову допомогу Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наводять слова голови Комітету з оборони Державної думи Росії Андрія Картаполова, який заявив, що Україна навмисно збила Іл-76, знаючи, що на борту перебували українські військовополонені. Він також закликав призупинити всі обміни військовополоненими на невизначений термін. 

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв звинуватив українську «внутрішньополітичну боротьбу» у причетності до катастрофи. 

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав до термінового скликання засідання Ради безпеки ООН, присвяченого авіакатастрофі, звинувативши Україну в тероризмі. 

Інститут вивчення війни вважає, що такі звинувачення російської сторони частково мають на меті посіяти невдоволення в Україні та посилити недовіру до українського уряду.

Військові аналітики зазначають, що обмін військовополоненими є чутливим питанням як для Росії, так і для України, і риторичні згадки про військовополонених передбачувано викликають емоційну реакцію. 

До того ж, російські офіційні особи зробили необґрунтовані заяви про те, що Україна збила Іл-76 американськими або німецькими ракетними системами. Ймовірно, такі заяви є спробою відмовити західних партнерів України від надання критично важливих систем протиповітряної оборони, необхідних для оборони.

Нагадаємо, 24 січня у Білгородській області РФ впав військовий літак Іл-76.  Губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив, що подія сталася в Корочанському районі. За інформацією у соцмережах, на борту літака нібито були українські полонені, які летіли на обмін. Згодом міноборони РФ заявило, що на борту були українські полонені.

Як повідомила українська розвідка, Україна та Росія дійсно готували на 24 січня обмін полоненими. Однак згодом ГУР заявило, що не має достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме та в якій кількості перебував на борту літака Іл-76, який впав сьогодні на Білгородщині.

До слова, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував падіння літака Іл-76 у Білгородській області Росії та заявив, що Сполучені Штати наразі не можуть підтвердити чи перебували українські військовополонені на борту.

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Теги: Дмитро Медведєв росія Сергій Лавров Україна літак

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