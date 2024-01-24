Падіння Іл-76 у Білгороді: ексрадник армії США прокоментував заяви росіян

Початкові дані вказують на те, що Іл-76 летів на північ, а не в бік українського кордону

Марк Войгер заявив, що «дуже малоймовірно», що на борту взагалі були військовополонені

Російський літак Іл-76, який упав у Білгородській області навряд чи був збитий трьома ракетами, як заявляли представники РФ. Про це сказав британський військовий аналітик Майкл Кларк, повідомляє Sky News.

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Іл-76 – стандартний транспортний літак і зазвичай досить надійний. «Якби в нього влучили три ракети, як спочатку заявили росіяни, він, звичайно, не був би цілим», – пояснив Кларк.

Він також додав, що, судячи з опублікованих кадрів, у хвостовій частині перед зіткненням із землею від нього щось відлетіло.

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«Щось від'єдналося, можливо, це безпосереднє зламання (в самому лайнері – «Главком»), але за наявного ракурсу безумовно не схоже на те, що в літак потрапили ракети», – додав він.

Він також зазначив, що заяви РФ про те, що на борту перебували 65 українських військовополонених, звучать підозріло. За його словами, росіяни, як правило, не перевозять військовополонених літаками, а використовують для цього поїзди або автобуси, і поїздка перед обміном триває 20-30 годин.

«Це може виявитися правдою, але зараз це звучить непереконливо», – сказав він.

Марк Войгер (Mark Voyger), колишній спеціальний радник із питань РФ в американській армії, дислокованій у Європі, в інтерв'ю журналістам заявив, що інформація про подію в Бєлгородській області публікується фрагментарно, і «дуже малоймовірно», що на борту взагалі були військовополонені. «Можна цілком виключити те, що літак перевозив військовополонених», – пояснив він.

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«Літак, що впав, – дорога модель, яку зазвичай використовує російська ППО. За його словами, перевозити на ньому військовополонених — все одно, що «літати в продуктовий магазин на вертольоті».

Початкові дані вказують на те, що Іл-76 летів на північ, а не в бік українського кордону, як стверджували у РФ. Літак міг злетіти в Єгипті, додав він.

«Якщо це так, то він міг перевозити найманців ПВК «Вагнер» або амуніцію. Я вважаю дуже малоймовірним, що там були українські військовополонені», – сказав Войгер.

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня у Білгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив, що подія сталася в Корочанському районі. За інформацією у соцмережах, на борту літака нібито були українські полонені, які летіли на обмін.

Згодом міноборони РФ заявило, що на борту були українські полонені.