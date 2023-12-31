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Росія визнала, що атакувала Харків як помсту за обстріл Білгорода

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Росія визнала, що атакувала Харків як помсту за обстріл Білгорода
Наслідки нічної атаки на Харків
фото: Поліція Харківської області

Окупанти заявили, що нібито «знищили представників ГУР і ЗСУ, які брали безпосередню участь у плануванні та виконанні теракту в Білгороді»

Російсько-окупаційні війська здійснили атаку на місто Харків у відповідь на удар по центру Білгорода вдень 30 грудня, у якому РФ звинувачує Україну. Про це повідомило Міністерство оборони Росії.

Росіяни стверджують, що у Харкові ракетами нібито «знищено представників ГУР і ЗСУ, які брали безпосередню участь у плануванні та виконанні теракту в Білгороді». Ще там нібито перебували до 200 іноземних найманців, яких «планувалося залучити до проведення терористичних рейдів на прикордонній з Україною території РФ».

Насправді ж росіяни атакували цивільні обʼєкти. Це сталося ввечері 30 грудня, тоді окупанти завдали удару ракетами C-300 з території Білгородської області. Атаки зазнала центральна частина міста.

Унаслідок обстрілу пошкоджено готель Kharkiv Palace, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, адміністративні будівлі, магазини, ресторани, торговельні павільйони та автомобілі.

Відомо, що внаслідок атаки постраждали 28 осіб. Серед потерпілих – двоє хлопців віком 16 та 14 років, а також радник із безпеки команди журналістів німецького медіа – громадянин Великої Британії.

Нагадаємо, удар по центру Білгорода стався вдень 30 грудня. Місцева влада звинуватила в атаці Збройні сили України.

За офіційними даними російської сторони, унаслідок обстрілу загинули 24 людини, серед яких – щонайменше дві дитини. Також постраждали ще понад 100 росіян. Проте Сили оборони працювали лише по військових об’єктах, тоді як ураження цивільної інфраструктури – наслідки роботи російської ППО.

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Теги: Харків обстріл Білгород

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