Окупанти заявили, що нібито «знищили представників ГУР і ЗСУ, які брали безпосередню участь у плануванні та виконанні теракту в Білгороді»

Російсько-окупаційні війська здійснили атаку на місто Харків у відповідь на удар по центру Білгорода вдень 30 грудня, у якому РФ звинувачує Україну. Про це повідомило Міністерство оборони Росії.

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Росіяни стверджують, що у Харкові ракетами нібито «знищено представників ГУР і ЗСУ, які брали безпосередню участь у плануванні та виконанні теракту в Білгороді». Ще там нібито перебували до 200 іноземних найманців, яких «планувалося залучити до проведення терористичних рейдів на прикордонній з Україною території РФ».

Насправді ж росіяни атакували цивільні обʼєкти. Це сталося ввечері 30 грудня, тоді окупанти завдали удару ракетами C-300 з території Білгородської області. Атаки зазнала центральна частина міста.

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Унаслідок обстрілу пошкоджено готель Kharkiv Palace, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, адміністративні будівлі, магазини, ресторани, торговельні павільйони та автомобілі.

Відомо, що внаслідок атаки постраждали 28 осіб. Серед потерпілих – двоє хлопців віком 16 та 14 років, а також радник із безпеки команди журналістів німецького медіа – громадянин Великої Британії.

Нагадаємо, удар по центру Білгорода стався вдень 30 грудня. Місцева влада звинуватила в атаці Збройні сили України.

За офіційними даними російської сторони, унаслідок обстрілу загинули 24 людини, серед яких – щонайменше дві дитини. Також постраждали ще понад 100 росіян. Проте Сили оборони працювали лише по військових об’єктах, тоді як ураження цивільної інфраструктури – наслідки роботи російської ППО.