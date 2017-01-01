Падіння цін на нафту підштовхнуло Саудівську Аравію та ОАЕ до введення нового податку

Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати вперше в історії введуть податок на додану вартість

Продаж низки товарів та послуг у королівствах Саудівська Аравія та Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) з 1 січня 2018 року оподатковуватиметься податком на додану вартість (ПДВ) зі ставкою п'ять відсотків. Про це у неділю, 31 грудня, повідомляють податкові органи в Ер-Ріяді та Абу-Дабі. Запровадження ПДВ пов'язують зі спадом цін на нафту та



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Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати вперше в історії введуть податок на додану вартість

Продаж низки товарів та послуг у королівствах Саудівська Аравія та Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) з 1 січня 2018 року оподатковуватиметься податком на додану вартість (ПДВ) зі ставкою п'ять відсотків. Про це у неділю, 31 грудня, повідомляють податкові органи в Ер-Ріяді та Абу-Дабі.

Запровадження ПДВ пов'язують зі спадом цін на нафту та необхідністю розширення бази поповнення державних скарбниць, а також стабілізації фінансових ринків королівств.

Як повідомляється, податок справлятиметься під час продажу низки продуктів харчування, напоїв, а також транспортних, готельних послуг та послуг у сфері нерухомості. Послуги у сфері освіти та охорони здоров'я спершу не будуть об'єктами оподаткування ПДВ.

Два роки тому міністри фінансів країн-учасниць Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (GCC) погодили повсюдне запровадження ПДВ. Наразі до фактичного запровадження цього податку вдаються тільки Саудівська Аравія та ОАЕ. Інші країни-учасниці GCC - Бахрейн, Кувейт, Катар та Оман, - за даними інформагенції Kuna, мають запровадити ПДВ протягом наступних двох років.

Джерело: Deutsche Welle