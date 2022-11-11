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«Пагаварім і прівєзьом»: голова Дворічанської громади розповіла, як двічі побувала у полоні окупантів

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Пагаварім і прівєзьом»: голова Дворічанської громади розповіла, як двічі побувала у полоні окупантів
Окупанти звинувачували Галину Турбабу в нацизмі
фото: lb.ua

Галина Турбаба каже, що росіяни звинувачували її у нацизмі

У Дворічанську громаду, що на Харківщині, окупанти зайшли через тиждень після повномасштабного вторгнення. Це були війська «ЛНР» та Росгвардія. Вони виставили блокпости, запровадили комендантську годину. Почали забирати у людей транспортні засоби, аби самим пересуватися. Голову громади Галину Турбабу загарбники арештовували двічі та схиляли до співпраці. Про це після часткової деокупації території громади вона розповіла у ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

«У травні мене забрали. Як сказали, «на розмову», «пагаварім і прівєзьом». Мене, із зав’язаними очима, привезли до відділку поліції у Куп’янську. Два тижні мої рідні не знали, де я. Вже потім окупанти сказали рідним, що я у Куп’янську, а спочатку заперечували. Мене утримували місяць. За цей час вони намагалися розпочати роботу своїх владних підрозділів»,– розповіла Галина Турбаба.

За словами голови громади, окупанти звинувачували її у співпраці з українськими правоохоронними органами та нацизмі, а також у тому, що не давала завозити гуманітарну допомогу з Росії. Загарбники пропонували жінці працювати селищним головою, але всі свої дії координувати з присутніми у регіоні росіянами.

За місяць Галину Турбабу відпустили, але до роботи вже не допустили. Сказали, що до адміністративної будівлі їй вхід заборонений.

«Через місяць мене знову затримали. Перед цим у помешканні провели обшук, коли нікого не було окрім старенької мами. А на другий день прийшли і забрали мене. Мене розпитували, що я знаю про диверсійно-розвідувальні групи, хто з наших співробітників з ними співпрацює, хто надає інформацію. Також запитували, чи не шкода мені, що є люди, які працюють в адміністрації, а я, з моїм досвідом роботи, стою осторонь цих справ і не працюю, хоча могла би», – згадує голова Дворічанської громади.

Центральна влада на початку повномасштабної війни надсилала вказівки керівникам на місцях виїхати з територій, на які вони впливати не можуть. Та Галина Турбаба не зробила цього.

«З початку окупації ми працювали і все було нормально. Ми виконували свої функції, разом з усіма владними установами, які працювали на території нашої громади. У нас не було до травня ніяких перешкод у роботі. Завозився хліб, світло і газ зникали всього на кілька днів. Всі старости у громаді працювали. Не знаю, я не могла полишити людей, які покладали на нас надії», – пояснила посадовиця.  

Нагадаємо, як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, ЗСУ звільнили на Харківщині вже 3,8 тис. кв. км, а кількість деокупованих населених пунктів сягнула 300. На окремих ділянках фронту українські захисники вийшли до державного кордону з Росією.

Також голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов не виключив евакуацію мешканців Дворічанської громади через складність підготовки до зими, зокрема відсутність газу.

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Теги: обшук окупанти полон влада росіяни

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