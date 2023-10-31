Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Партизани показали місцезнаходження ще однієї бази окупантів у Криму

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Партизани показали місцезнаходження ще однієї бази окупантів у Криму
фото: Атеш

Агент АТЕШ уже пів року служить у бригаді окупантів

Партизанський рух АТЕШ розвідав базу 126 окремої бригади берегової оборони в окупованому Перевальному Сімферопольського району.

Координати бази 44.8387260855, 34.329308845.

Партизани показали місцезнаходження ще однієї бази окупантів у Криму фото 1

Зазначається, що ця бригада на початку повномасштабної війни зазнала величезних втрат. Понад 75% бойового складу стали 200-ми чи 300-ми. Переукомплектовані підрозділи цієї бригади зараз воюють на Херсонському напрямку.

«Попри безліч військових, нам вдалося розвідати територію навколо бази. Пропускні пункти, камери, патрулі, казарми та парки з технікою були уважно нами вивчені. Цю інформацію ми використовуємо для планування наступних операцій», – йдеться у повідомленні.

Агент АТЕШ уже пів року служить у цій бригаді.

Нагадаємо, триває 615-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще один - по зенітно-ракетному комплексу противника. Також протиповітряною обороною України знищено 12 ударних БпЛА, дві керовані авіаційні ракети та шість розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев’ять артилерійських засобів та ще шість інших важливих цілей противника.

Теги: війна росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окрім поранених військових РФ пошкодження отримали кілька одиниць автомобільної техніки
Нічні вибухи в окупованому Криму: стали відомі наслідки для росіян
Вчора, 09:26
Крим під російською окупацією перебуває з 2014 року
Кремль створює фейковий конгрес на противагу Кримській платформі
Вчора, 07:17
Пожежа на Кримському мосту, 8 жовтня 2022 р.
«Кримський міст під 100% захистом». Росія визнала, що брехала
28 жовтня, 13:20

Події в Україні

Партизани показали місцезнаходження ще однієї бази окупантів у Криму
Партизани показали місцезнаходження ще однієї бази окупантів у Криму
У Херсоні прогримів потужний вибух: піднімається дим
У Херсоні прогримів потужний вибух: піднімається дим
Ракетний удар по Полтавщині та атака дронів на Нікополь: яка ситуація в регіонах
Ракетний удар по Полтавщині та атака дронів на Нікополь: яка ситуація в регіонах
РФ витягує резерви з Маріуполя: які напрямки підсилює
РФ витягує резерви з Маріуполя: які напрямки підсилює
Окупанти вивели ракетоносії з моря: ЗСУ назвали можливу причину
Окупанти вивели ракетоносії з моря: ЗСУ назвали можливу причину
Ворог в надагресивному стані – мер Мелітополя
Ворог в надагресивному стані – мер Мелітополя

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Україні слід готуватися до дуже серйозного зниження підтримки
18K
Японія вирішила сховати свої військові літаки в одній країні
15K
Що найбільше тримає українських біженців за кордоном: промовиста статистика
14K
Чи варто ліквідовувати ворогів України
11K
Молдова звернулась до українських біженців із незвичайним проханням
8580
Чи планують вимушені мігранти повертатися додому: невтішна статистика

Новини

На сході гаряче на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:28
Вибухи в українських містах та засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
Хмарно, але тепло: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 04:55
31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
«Метінвест» почав виробляти макети «Хаймарсів»
Вчора, 15:20
Громадська рада при Міноборони просить НАБУ розібратися з фірмами, які зірвали поставки армії
Вчора, 13:20

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту