Партизани показали місцезнаходження ще однієї бази окупантів у Криму

Агент АТЕШ уже пів року служить у бригаді окупантів

Партизанський рух АТЕШ розвідав базу 126 окремої бригади берегової оборони в окупованому Перевальному Сімферопольського району.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Координати бази 44.8387260855, 34.329308845.

Зазначається, що ця бригада на початку повномасштабної війни зазнала величезних втрат. Понад 75% бойового складу стали 200-ми чи 300-ми. Переукомплектовані підрозділи цієї бригади зараз воюють на Херсонському напрямку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Попри безліч військових, нам вдалося розвідати територію навколо бази. Пропускні пункти, камери, патрулі, казарми та парки з технікою були уважно нами вивчені. Цю інформацію ми використовуємо для планування наступних операцій», – йдеться у повідомленні.

Агент АТЕШ уже пів року служить у цій бригаді.

Нагадаємо, триває 615-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще один - по зенітно-ракетному комплексу противника. Також протиповітряною обороною України знищено 12 ударних БпЛА, дві керовані авіаційні ракети та шість розвідувальних БпЛА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев’ять артилерійських засобів та ще шість інших важливих цілей противника.