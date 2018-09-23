Пасажир сів за кермо затриманої автівки, поки її водія тестували на алкоголь, і скоїв ДТП із перекиданням



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Наслідки ДТП у Миколаєві

В той час, коли патрульні проводили огляд на стан сп’яніння водія, його пасажир сів за кермо та скоїв дорожньо-транспортну пригоду

Сьогодні, у неділю, близько о пів на 4-у годину ранку патрульні за порушення ПДР зупинили на вулиці Веселинівська у Миколаєві автомобіль Jaguar. Під час спілкування та перевірки документів інспектори помітили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння. 33-річний водій погодився пройти освідування на місці за допомогою алкотестера «Драгер». Прилад зафіксував результат 2,11‰ (що більш ніж в 10 разів перевищує допустиму норму 0,2‰).

Як інформує патрульна поліція області, під час складання на правопорушника відповідних адмінматеріалів пасажир автівки раптово пересів за кермо та почав на великій швидкості утікати в бік центра міста. Патрульні розпочали переслідування, але вже в районі перехрестя вулиць Велика Морська та Нікольська втратили порушника з виду.

За декілька кварталів, а саме за перехрестям вулиці Велика Морська та вулиці Артелерійська, поліцейські побачили, що водій – утікач, ймовірно, в наслідок шаленої швидкості не впорався с керуванням та допустив зіткнення з деревом, після чого автомобіль декілька разів перекинувся. Патрульні негайно надали допомогу водію, а саме деблокували його з понівеченої автівки.

«Горе-утікача», у якого також були явні ознаки алкогольного сп’яніння, інспектори передали лікарям бригади швидкої медичної допомоги. Попередньо, він практично не постраждав, відбувся забоями та саднами. На місце викликали слідчого задля встановлення усіх обставин події.