Патріарх Філарет отримав подяку від предстоятеля Православної церкви України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Патріарх Філарет отримав подяку від предстоятеля Православної церкви України
Митрополит Епіфаній та патріарх Філарет провели зустріч
фото: Православна церква України/Facebook

Митрополит Епіфаній ще раз привітав патріарха Філарета з 30-літтям від дня інтронізації

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 5 листопада зустрівся у своїй резиденції зі патріархом Філаретом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Православну церкву України.

Попередньо предстоятель ПЦУ відвідував владику Філарета у його резиденції 26 жовтня та особисто привітав його з нагоди 30-ліття від дня інтронізації. У новій зустрічі, яка відбулася у Митрополичому домі, також взяли участь митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, митрополит Донецький і Маріупольський Сергій, митрополит Білоцерківський Євстратій та архієпископ Вишгородський Агапіт.

фото: Православна церква України/Facebook

На початку спілкування митрополит Епіфаній ще раз привітав патріарха Філарета з 30-літтям від дня інтронізації та висловив вдячність за його багаторічне служіння у розбудові автокефальної Української православної церкви.

«На відзнаку заслуг святійшого патріарха Філарета у відродженні Михайлівського Золотоверхого собору з нагоди 25-ліття його освячення йому була вручена подяка від предстоятеля ПЦУ. Після зустрічі Патріарх оглянув Митрополичий дім, підкресливши ошатність резиденції. Далі у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі була звершена спільна молитва за перемогу України над російським агресором та настання справедливого миру, а патріарх благословив присутніх на молитві», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, патріарх Філарет був без свого головного убору – білого куколя.

Нагадаємо, 19 жовтня у Києві у Володимирському патріаршому кафедральному соборі відбулася Божественна літургія, після завершення якої відбулося привітання Святійшого Патріарха Філарета. Ці заходи проходили напередодні 30-ї річниці його інтронізації, яку Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) відзначила 22 жовтня.

До слова, патріарх Філарет офіційно склав духовний заповіт – документ, у якому зафіксував своє бачення майбутнього Української православної церкви та власні розпорядження після смерті.

Українська православна церква Епіфаній Філарет

