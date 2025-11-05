Патріарх Філарет отримав подяку від предстоятеля Православної церкви України

Митрополит Епіфаній ще раз привітав патріарха Філарета з 30-літтям від дня інтронізації

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 5 листопада зустрівся у своїй резиденції зі патріархом Філаретом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Православну церкву України.

Попередньо предстоятель ПЦУ відвідував владику Філарета у його резиденції 26 жовтня та особисто привітав його з нагоди 30-ліття від дня інтронізації. У новій зустрічі, яка відбулася у Митрополичому домі, також взяли участь митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, митрополит Донецький і Маріупольський Сергій, митрополит Білоцерківський Євстратій та архієпископ Вишгородський Агапіт.

фото: Православна церква України/Facebook

На початку спілкування митрополит Епіфаній ще раз привітав патріарха Філарета з 30-літтям від дня інтронізації та висловив вдячність за його багаторічне служіння у розбудові автокефальної Української православної церкви.

«На відзнаку заслуг святійшого патріарха Філарета у відродженні Михайлівського Золотоверхого собору з нагоди 25-ліття його освячення йому була вручена подяка від предстоятеля ПЦУ. Після зустрічі Патріарх оглянув Митрополичий дім, підкресливши ошатність резиденції. Далі у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі була звершена спільна молитва за перемогу України над російським агресором та настання справедливого миру, а патріарх благословив присутніх на молитві», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, патріарх Філарет був без свого головного убору – білого куколя.

Нагадаємо, 19 жовтня у Києві у Володимирському патріаршому кафедральному соборі відбулася Божественна літургія, після завершення якої відбулося привітання Святійшого Патріарха Філарета. Ці заходи проходили напередодні 30-ї річниці його інтронізації, яку Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) відзначила 22 жовтня.

До слова, патріарх Філарет офіційно склав духовний заповіт – документ, у якому зафіксував своє бачення майбутнього Української православної церкви та власні розпорядження після смерті.