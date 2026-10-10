Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Дмитрівська поминальна субота 2026: дата, традиції та що потрібно робити цього дня

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Дмитрівська поминальна субота 2026: дата, традиції та що потрібно робити цього дня
24 жовтня 2026 року християни відзначають Дмитрівську поминальну суботу

Як провести Дмитрівську поминальну суботу, що варто зробити в храмі та яких звичаїв дотримуються цього дня

Дмитрівська поминальна субота традиційно припадає на передостанню суботу жовтня. Щороку її дата змінюється залежно від календаря. Цього дня віряни моляться за померлих рідних, згадують близьких і беруть участь у заупокійних богослужіннях. Традиційно напередодні та в саму поминальну суботу в православних храмах звершують молитви за спочилих.

Дата пов’язана з днем пам’яті святого великомученика Димитрія Солунського, який за новоюліанським календарем відзначають 26 жовтня. Водночас у громадах, що дотримуються юліанського календаря, поминальний день може припадати на іншу дату.

Коли Дмитрівська поминальна субота у 2026 році

За календарем Православної церкви України, Дмитрівська поминальна субота у 2026 році припадає на суботу, 24 жовтня. Вона передує дню пам’яті святого великомученика Димитрія Солунського.

Через використання різних церковних календарів дати свят і поминальних днів можуть відрізнятися. Тому перед відвідуванням храму варто уточнити розклад богослужінь у своїй парафії.

Історія Дмитрівської поминальної суботи

Дмитрівська поминальна субота належить до днів особливого вшанування померлих у православній традиції. Її назва пов’язана зі святим великомучеником Димитрієм Солунським.

Із цим поминальним днем традиційно пов’язують князя Дмитра Донського та Куликовську битву 1380 року. За поширеним церковним переданням, після битви почали особливо поминати воїнів, які загинули в бою. Згодом Дмитрівська субота стала днем молитви за померлих загалом.

Водночас історики звертають увагу, що точне походження цієї традиції та її зв’язок із Куликовською битвою не можна вважати остаточно встановленими. Тому цю історію коректніше подавати як церковне передання, а не як беззаперечний історичний факт.

Що потрібно робити у Дмитрівську поминальну суботу

Відвідати храм. Віряни можуть узяти участь у заупокійній Божественній літургії та панахиді. У багатьох парафіях напередодні також служать парастас – особливе богослужіння за померлих.

Подати записки за упокій. У храмі можна подати імена померлих близьких для молитовного поминання. Вимоги до записок можуть відрізнятися залежно від церковної традиції, тому їх варто уточнити у священнослужителя.

Помолитися за рідних. Якщо немає можливості відвідати храм, можна помолитися вдома, згадати померлих на ім’я та подякувати за все добре, що вони залишили у вашому житті.

Відвідати кладовище. За бажанням можна прибрати могили рідних, запалити лампадку, покласти квіти та вшанувати пам’ять близьких у тиші. Водночас головний духовний зміст дня пов’язаний із молитвою, а не лише з відвідуванням кладовища.

Допомогти тим, хто потребує підтримки. Милосердя, добрі справи та допомога людям можуть стати способом ушанувати пам’ять померлих.

Що не рекомендується робити цього дня

Дмитрівська поминальна субота присвячена молитві та пам’яті про померлих. Тому цього дня доречно уникати вчинків, які суперечать повазі до близьких і духовному змісту поминання.

  • Сваритися та ображати інших. Варто прагнути до спокою, взаємної поваги та примирення.
  • Перетворювати поминання на застілля з надмірним уживанням алкоголю. У центрі цього дня мають бути молитва та світла пам’ять про померлих.
  • Залишати їжу й алкоголь на могилах. Такий звичай не є необхідною частиною християнського поминання. Натомість можна помолитися, прибрати місце поховання або допомогти нужденним.
  • Забувати про безпеку та порядок на кладовищі. Не залишайте сміття, дотримуйтеся правил благоустрою та обережно поводьтеся з відкритим вогнем.

Важливо розрізняти церковні настанови та побутові звичаї. Не всі поширені заборони є офіційними церковними правилами. Якщо виникають запитання щодо конкретної традиції, найкраще звернутися до священника своєї парафії.

Народні прикмети на Дмитрівську суботу

Із Дмитрівською поминальною суботою в народній культурі пов’язували спостереження за погодою та різні прикмети. Зокрема, вважали, що холод цього дня може передвіщати дощову весну, а сніг – певні особливості майбутньої зими.

Такі прикмети є частиною народної традиції, а не науковими прогнозами. Їх не варто сприймати як достовірний спосіб передбачення погоди чи майбутніх подій.

Кого поминають у Дмитрівську поминальну суботу

У цей день віряни молитовно згадують померлих рідних, батьків, бабусь і дідусів, інших близьких, а також усіх спочилих, яких прагнуть вшанувати молитвою.

Окреме місце в поминальній традиції посідає пам’ять про загиблих воїнів. Водночас порядок церковного поминання може залежати від обставин смерті людини та правил конкретної церковної громади.

Молитва за померлих

У поминальні дні віряни звертаються до Бога з проханням упокоїти душі спочилих і простити їм провини. Можна скористатися молитвословом або попросити священника підказати відповідну молитву за померлих.

Дмитрівська поминальна субота – нагода згадати тих, кого вже немає поруч, помолитися за них і зберегти пам’ять про їхні добрі справи. Найважливішими залишаються щира молитва, милосердя та повага до пам’яті померлих.

Читайте також:

Теги: церква свята Українська православна церква релігія традиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Воїни живуть вічно: чому День захисників і захисниць – це свято, яке тримає націю
Воїни живуть вічно: чому День захисників і захисниць – це свято, яке тримає націю
1 жовтня, 15:32
Разом з усіма українцями захисники просять Пресвяту Богородицю подарувати мир Україні та захистити її кордони від ворогів
День захисників та захисниць України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
1 жовтня, 05:00
В Україні 1 жовтня відзначають відразу три важливих свята: Покрову Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День захисника та захисниць України
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
1 жовтня, 03:01
Яке релігійне свято відзначається 28 вересня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 28 вересня 2026: традиції та молитва
27 вересня, 22:00
24 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 вересня, 00:00
Крижанівський: У часи Київської Русі саме українці несли московитам культуру, знання
«Росію вивчили українські дячки, а не іноземці». Перший посол України в РФ зробив гучну заяву
22 вересня, 14:02
Попри таке « посилення» російської армії, ситуація на фронті для окупантів залишається складною
Патріарх Кирило відправив на фронт скелет князя, який здав Москву Орді (відео)
17 вересня, 08:07
Яке релігійне свято відзначається 15 вересня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 15 вересня 2026: традиції та молитва
14 вересня, 22:00
Астрологічний прогноз на 12 вересня 2026 року
Нові ідеї потребують ясності: найавторитетніший гороскоп на 12 вересня 2026 року
11 вересня, 15:00

Суспільство

Захищав Україну з перших днів вторгнення. Згадаймо Віктора Бігановського
Захищав Україну з перших днів вторгнення. Згадаймо Віктора Бігановського
Дмитрівська поминальна субота 2026: дата, традиції та що потрібно робити цього дня
Дмитрівська поминальна субота 2026: дата, традиції та що потрібно робити цього дня
Чмут закликав киян підготувати запасний план на зиму
Чмут закликав киян підготувати запасний план на зиму
В Україні прохолодно і переважно без дощів: погода на 10 жовтня 2026 року
В Україні прохолодно і переважно без дощів: погода на 10 жовтня 2026 року
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 10 жовтня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 жовтня 2026: традиції та молитва

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 жовтня 2026
142K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
101K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
81K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
72K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua