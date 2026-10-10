Як провести Дмитрівську поминальну суботу, що варто зробити в храмі та яких звичаїв дотримуються цього дня

Дмитрівська поминальна субота традиційно припадає на передостанню суботу жовтня. Щороку її дата змінюється залежно від календаря. Цього дня віряни моляться за померлих рідних, згадують близьких і беруть участь у заупокійних богослужіннях. Традиційно напередодні та в саму поминальну суботу в православних храмах звершують молитви за спочилих.

Дата пов’язана з днем пам’яті святого великомученика Димитрія Солунського, який за новоюліанським календарем відзначають 26 жовтня. Водночас у громадах, що дотримуються юліанського календаря, поминальний день може припадати на іншу дату.

Коли Дмитрівська поминальна субота у 2026 році

За календарем Православної церкви України, Дмитрівська поминальна субота у 2026 році припадає на суботу, 24 жовтня. Вона передує дню пам’яті святого великомученика Димитрія Солунського.

Через використання різних церковних календарів дати свят і поминальних днів можуть відрізнятися. Тому перед відвідуванням храму варто уточнити розклад богослужінь у своїй парафії.

Історія Дмитрівської поминальної суботи

Дмитрівська поминальна субота належить до днів особливого вшанування померлих у православній традиції. Її назва пов’язана зі святим великомучеником Димитрієм Солунським.

Із цим поминальним днем традиційно пов’язують князя Дмитра Донського та Куликовську битву 1380 року. За поширеним церковним переданням, після битви почали особливо поминати воїнів, які загинули в бою. Згодом Дмитрівська субота стала днем молитви за померлих загалом.

Водночас історики звертають увагу, що точне походження цієї традиції та її зв’язок із Куликовською битвою не можна вважати остаточно встановленими. Тому цю історію коректніше подавати як церковне передання, а не як беззаперечний історичний факт.

Що потрібно робити у Дмитрівську поминальну суботу

Відвідати храм. Віряни можуть узяти участь у заупокійній Божественній літургії та панахиді. У багатьох парафіях напередодні також служать парастас – особливе богослужіння за померлих.

Подати записки за упокій. У храмі можна подати імена померлих близьких для молитовного поминання. Вимоги до записок можуть відрізнятися залежно від церковної традиції, тому їх варто уточнити у священнослужителя.

Помолитися за рідних. Якщо немає можливості відвідати храм, можна помолитися вдома, згадати померлих на ім’я та подякувати за все добре, що вони залишили у вашому житті.

Відвідати кладовище. За бажанням можна прибрати могили рідних, запалити лампадку, покласти квіти та вшанувати пам’ять близьких у тиші. Водночас головний духовний зміст дня пов’язаний із молитвою, а не лише з відвідуванням кладовища.

Допомогти тим, хто потребує підтримки. Милосердя, добрі справи та допомога людям можуть стати способом ушанувати пам’ять померлих.

Що не рекомендується робити цього дня

Дмитрівська поминальна субота присвячена молитві та пам’яті про померлих. Тому цього дня доречно уникати вчинків, які суперечать повазі до близьких і духовному змісту поминання.

Сваритися та ображати інших. Варто прагнути до спокою, взаємної поваги та примирення.

Варто прагнути до спокою, взаємної поваги та примирення. Перетворювати поминання на застілля з надмірним уживанням алкоголю. У центрі цього дня мають бути молитва та світла пам’ять про померлих.

У центрі цього дня мають бути молитва та світла пам’ять про померлих. Залишати їжу й алкоголь на могилах. Такий звичай не є необхідною частиною християнського поминання. Натомість можна помолитися, прибрати місце поховання або допомогти нужденним.

Такий звичай не є необхідною частиною християнського поминання. Натомість можна помолитися, прибрати місце поховання або допомогти нужденним. Забувати про безпеку та порядок на кладовищі. Не залишайте сміття, дотримуйтеся правил благоустрою та обережно поводьтеся з відкритим вогнем.

Важливо розрізняти церковні настанови та побутові звичаї. Не всі поширені заборони є офіційними церковними правилами. Якщо виникають запитання щодо конкретної традиції, найкраще звернутися до священника своєї парафії.

Народні прикмети на Дмитрівську суботу

Із Дмитрівською поминальною суботою в народній культурі пов’язували спостереження за погодою та різні прикмети. Зокрема, вважали, що холод цього дня може передвіщати дощову весну, а сніг – певні особливості майбутньої зими.

Такі прикмети є частиною народної традиції, а не науковими прогнозами. Їх не варто сприймати як достовірний спосіб передбачення погоди чи майбутніх подій.

Кого поминають у Дмитрівську поминальну суботу

У цей день віряни молитовно згадують померлих рідних, батьків, бабусь і дідусів, інших близьких, а також усіх спочилих, яких прагнуть вшанувати молитвою.

Окреме місце в поминальній традиції посідає пам’ять про загиблих воїнів. Водночас порядок церковного поминання може залежати від обставин смерті людини та правил конкретної церковної громади.

Молитва за померлих

У поминальні дні віряни звертаються до Бога з проханням упокоїти душі спочилих і простити їм провини. Можна скористатися молитвословом або попросити священника підказати відповідну молитву за померлих.

Дмитрівська поминальна субота – нагода згадати тих, кого вже немає поруч, помолитися за них і зберегти пам’ять про їхні добрі справи. Найважливішими залишаються щира молитва, милосердя та повага до пам’яті померлих.