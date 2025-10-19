Головна Країна Суспільство
Патріарх Філарет склав заповіт (документ)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Патріарх Філарет склав заповіт (документ)
Філарет закликає духовенство припинити чвари й остаточно об’єднати всі православні гілки України
Філарет звертається до українців із проханням берегти віру, традицію та незалежність Церкви

Почесний Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет офіційно склав духовний заповіт – документ, у якому зафіксував своє бачення майбутнього Української православної церкви та власні розпорядження після смерті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заповіт.

У документі Філарет наголошує, що все життя присвятив розбудові незалежної Української православної церкви та вірить у повне об’єднання українського православ’я, незалежного від Москви.

У заповіті Філарет

  • закликає духовенство припинити чвари й остаточно об’єднати всі православні гілки України в єдину незалежну Помісну церкву;
  • наголошує, що цей собор має відбутися у Києві як духовному центрі української держави;
  • підтверджує своє обрання 1995 року предстоятелем УПЦ Київського патріархату та заповідає зберегти Київський патріархат як форму церковного управління;
  • окремо розпоряджається, щоб після його смерті похорон і відспівування відбулися у Володимирському кафедральному соборі в Києві, і саме архієреями УПЦ Київського патріархату, а не ПЦУ;
  • звертається до українців із проханням берегти віру, традицію та незалежність Церкви – «це найвищий шлях служіння Богові й Україні».
Документ підписано Філаретом власноруч, із завершальною формулою «Божою милістю, Філарет, Патріарх Київський і всієї Руси-України».

Як відомо, 19 жовтня, у Києві у Володимирському патріаршому кафедральному соборі відбулася Божественна літургія, після завершення якої відбулося привітання Святійшого Патріарха Філарета. Ці заходи проходять напередодні 30-ї річниці його інтронізації, яку Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) відзначає 22 жовтня.

Святкове Богослужіння розпочалося о 10:00 годині. У Літургії взяли участь сам Святійший Патріарх Філарет, архієреї та духовенство Київського патріархату.

Патріарх Філарет склав заповіт (документ)
Патріарх Філарет склав заповіт (документ)
