Митрополит Епіфаній пояснив, навіщо їздив на Афон

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
За словами предстоятеля Православної церкви, дата поїздки на Афон була обрана невипадково
Сім років тому Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив, що Київська митрополія не є частиною Московського патріархату

Учора, 12 жовтня, завершилася триденна поїздка на Афон предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія. Він їздив туди як паломник і монах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис митрополити.

За словами Епіфанія, жовтневі дні для поїздки на Афон були обрані невипадково. Саме в цей час сім років тому Вселенський патріарх Варфоломій і Синод Вселенського патріархату своїм рішенням підтвердили, що Київська митрополія не є частиною канонічної території Московського патріархату, а також, що російські церковні рішення проти українських ієрархів та духовенства і мирян є недійсними.

Паломницька поїздка предстоятеля ПЦУ на Святу Гору Афон завершилася
«Сім років тому ці пророчі мудрі рішення нашої Матері-Церкви відкрили шлях до Об’єднавчого Собору у Святій Софії та до отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України. І для мене було важливим та було духовною радістю саме в річницю тих історичних подій підносити подячні молитви на Святій Горі», – пояснив він.

Раніше Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що різні церкви закликають Вселенський патріархат скликати Всеправославне зібрання чи Синаксис православних предстоятелів, щоб розглянути українське церковне питання, тобто забрати в України автокефалію.

До слова, предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній заявив, що завжди готовий до зустрічі з очільником Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату Онуфрієм.

Після молебню Предстоятель вклонився перед святими мощами преподобних отців Печерських, які спочивають у Ближніх печерах Лаври
Митрополит Епіфаній уперше звершив молитву в Ближніх печерах Лаври
13 вересня, 16:37
11 професійних глибоководних дайверів провели тижневу операцію з підйому артефактів
Греція підняла артефакти з затонулого корабля під час Першої світової війни
17 вересня, 04:29
Молдова утримуватиме Плахотнюка у в'язниці №13 у Кишиневі
Греція екстрадувала олігарха-втікача Плахотнюка до Молдови
25 вересня, 11:24

