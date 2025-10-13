Митрополит Епіфаній пояснив, навіщо їздив на Афон

Сім років тому Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив, що Київська митрополія не є частиною Московського патріархату

Учора, 12 жовтня, завершилася триденна поїздка на Афон предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія. Він їздив туди як паломник і монах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис митрополити.

За словами Епіфанія, жовтневі дні для поїздки на Афон були обрані невипадково. Саме в цей час сім років тому Вселенський патріарх Варфоломій і Синод Вселенського патріархату своїм рішенням підтвердили, що Київська митрополія не є частиною канонічної території Московського патріархату, а також, що російські церковні рішення проти українських ієрархів та духовенства і мирян є недійсними.

12 жовтня завершилася триденна паломницька поїздка митрополита Епіфанія на Афон фото: Facebook/Митрополит Епіфаній

6 фото На весь екран









Паломницька поїздка предстоятеля ПЦУ на Святу Гору Афон завершилася фото: Facebook/Митрополит Епіфаній

«Сім років тому ці пророчі мудрі рішення нашої Матері-Церкви відкрили шлях до Об’єднавчого Собору у Святій Софії та до отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України. І для мене було важливим та було духовною радістю саме в річницю тих історичних подій підносити подячні молитви на Святій Горі», – пояснив він.

Раніше Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що різні церкви закликають Вселенський патріархат скликати Всеправославне зібрання чи Синаксис православних предстоятелів, щоб розглянути українське церковне питання, тобто забрати в України автокефалію.

До слова, предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній заявив, що завжди готовий до зустрічі з очільником Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату Онуфрієм.