30 років на престолі. Оголошено розклад заходів вшанування святійшого патріарха Філарета

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
30 років на престолі. Оголошено розклад заходів вшанування святійшого патріарха Філарета
Українська православна церква Київського патріархату відзначає 30-ту річницю інтронізації патріарха Філарета
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Напередодні річниці відбудуться святкові богослужіння за участю Філарета, архієреїв і духовенства Київського патріархату

У середу, 22 жовтня, Українська православна церква Київського патріархату відзначає 30-ту річницю інтронізації патріарха Філарета. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УПЦ КП.

Так, з нагоди свята у Володимирському патріаршому кафедральному соборі (Київ, бульвар Тараса Шевченка, 20) відбудуться святкові богослужіння за участю святійшого патріарха Філарета, архієреїв і духовенства Київського патріархату. Зазначається, що Богослужіння можна буде переглянути також онлайн на церковному Youtube-каналі.

Розклад богослужінь:

  • 18 жовтня о 17:00 відбудеться Всенічне бдіння;
  • 19 жовтня о 10:00 – Божественна літургія та привітання святійшого патріарха Філарета.

Як відомо, Українська православна церква Київського патріархату, яка після Об'єднавчого собору мала б припинити існування, продовжує свою діяльність. Фактично усі вихідці з УПЦ КП, вихованці патріарха Філарета, зокрема предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, призначення якого лобіював сам Філарет, не розділили його позицію. Філарет не припинив активної діяльності: він проводить богослужіння, зустрічається з політиками, предстоятелями інших церков, дипломатами, мирянами.

До слова, у грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія. На Соборі до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха. Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, у якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

Своєю чергою, ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку своєму предстоятелю, митрополиту Епіфанію. Він видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання «Українська православна церква Київського патріархату», видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

20 червня Філарет заявив, що скликаний ним «помісний собор» скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність. Згодом Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ усі парафії та монастирі Київського патріархату.

