Священник розробив застосунок, який допомагає сповідатися

Священник ПЦУ Андрій Новосад розробив мобільний додаток, що допоможе підготуватися до сповіді. Зокрема, у застосунку «Моя Сповідь» можна занотувати свої гріхи, щоб не забути їх. Про це повідомляє «Духовна велич Львова», передає «Главком».

Додаток доступний лише на Android. У ньому користувачі можуть:

детально ознайомитись із таїнством покаяння – сповіддю;

дізнатись більше про таїнство Євхаристії – Святе причастя;

пройти покрокову підготовку до сповіді і причастя;

переглянути перелік гріхів, що допоможе під час самої сповіді;

записати власні думки чи нотатки перед сповіддю;

прочитати молитви, перед Святими таїнствами.

Розробник застосунку – отець Андрій Новосад, що служить у селі Лози Вишнівецького благочиння Тернопільської єпархії ПЦУ. Він розповів, що ідея створити додаток про сповідь народилась у нього із власного досвіду.

«Завжди, коли я готуюся до Святої сповіді і Божественної літургії, то вичитую дуже багато молитовних текстів. Вони не зібрані в одному місці, тому доводиться брати багато книжок – молитовник, служебник, типікон тощо», – зазначив священник. Так з’явилася думка зібрати і впорядкувати тексти за Уставом, щоби людині було комфортно готуватися до Сповіді та Святого Причастя.

Керуючий Тернопільською єпархією митрополит Нестор (Писик) благословив отця на створення додатка.

