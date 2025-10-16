Головна Техно Телеком
Священник розробив застосунок, який допомагає сповідатися

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Священник розробив застосунок, який допомагає сповідатися
Андрій Новосад розповів, що ідея створити додаток про сповідь народилась у нього із власного досвіду
фото: Андрій Новосад/Facebook

Розробник застосунку – отець Андрій Новосад

Священник ПЦУ Андрій Новосад розробив мобільний додаток, що допоможе підготуватися до сповіді. Зокрема, у застосунку «Моя Сповідь» можна занотувати свої гріхи, щоб не забути їх. Про це повідомляє «Духовна велич Львова», передає «Главком».

Додаток доступний лише на Android. У ньому користувачі можуть:

  • детально ознайомитись із таїнством покаяння – сповіддю;
  • дізнатись більше про таїнство Євхаристії – Святе причастя;
  • пройти покрокову підготовку до сповіді і причастя;
  • переглянути перелік гріхів, що допоможе під час самої сповіді;
  • записати власні думки чи нотатки перед сповіддю;
  • прочитати молитви, перед Святими таїнствами.

Розробник застосунку – отець Андрій Новосад, що служить у селі Лози Вишнівецького благочиння Тернопільської єпархії ПЦУ. Він розповів, що ідея створити додаток про сповідь народилась у нього із власного досвіду.

«Завжди, коли я готуюся до Святої сповіді і Божественної літургії,  то вичитую дуже багато молитовних текстів. Вони не зібрані в одному місці, тому доводиться брати багато книжок – молитовник, служебник, типікон тощо», – зазначив священник. Так з’явилася думка зібрати і впорядкувати тексти за Уставом, щоби людині було комфортно готуватися до Сповіді та Святого Причастя.

Керуючий Тернопільською єпархією митрополит Нестор (Писик) благословив отця на створення додатка.

До слова, дві бразильські черниці підірвали Інтернет після того, як спонтанно виконали бітбокс та танцювальну програму на католицькому телеканалі.

