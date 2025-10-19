У Володимирському соборі відбулося святкування 30-річчя інтронізації Патріарха Філарета

Патріарх Філарет прийняв привітання під час Божественної літургії у Володимирському соборі

Сьогодні, 19 жовтня, у Києві у Володимирському патріаршому кафедральному соборі відбулася Божественна літургія, після завершення якої відбулося привітання Святійшого Патріарха Філарета. Ці заходи проходять напередодні 30-ї річниці його інтронізації, яку Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) відзначає 22 жовтня. Про це повідомляє «Главком».

Святкове Богослужіння розпочалося о 10:00 годині. У Літургії взяли участь сам Святійший Патріарх Філарет, архієреї та духовенство Київського патріархату.

фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

УПЦ КП повідомила, що офіційно 30-та річниця обрання та інтронізації Патріарха Філарета на престол відзначатиметься у середу, 22 жовтня. Всенічне бдіння, як частина святкових богослужінь, відбулося вчора, 18 жовтня.

фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Церковні заходи проходять у Володимирському патріаршому кафедральному соборі.

12 фото На весь екран





















фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Під час привітань Святійшому Патріарху Філарету дарували квіти.

фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Як відомо, Українська православна церква Київського патріархату, яка після Об'єднавчого собору мала б припинити існування, продовжує свою діяльність. Фактично усі вихідці з УПЦ КП, вихованці патріарха Філарета, зокрема предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, призначення якого лобіював сам Філарет, не розділили його позицію. Філарет не припинив активної діяльності: він проводить богослужіння, зустрічається з політиками, предстоятелями інших церков, дипломатами, мирянами.

До слова, у грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія. На Соборі до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха. Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, у якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

Своєю чергою, ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку своєму предстоятелю, митрополиту Епіфанію. Він видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання «Українська православна церква Київського патріархату», видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

20 червня Філарет заявив, що скликаний ним «помісний собор» скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність. Згодом Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ усі парафії та монастирі Київського патріархату.