В індійському штаті блискавки за добу вбили близько сотні людей



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У штатах Бігар та Уттар Прадеш 25 червня від ударів блискавки загинуло загалом понад 100 осіб

Департамент подолання наслідків катастроф штату Бігар повідомив, що найбільше жертв було в районі Гопальгандж

На північному сході Індії, у штаті Бігар, від ударів блискавки за один день загинуло понад 90 людей.

Про це інформує Asia News.

«Щонайменше 92 людини загинули 25 червня, внаслідок удару блискавки у штаті Бігар», – йдеться у повідомленні.

Департамент подолання наслідків катастроф штату Бігар повідомив, що найбільше жертв (13) було в районі Гопальгандж, смертельні випадки унаслідок ударів блискавки зафіксовано й у 22 інших районах.

Водночас, за інформацією видання Times of India, у штатах Бігар та Уттар Прадеш 25 червня від ударів блискавки загинуло загалом понад 100 осіб. Нині у цих штатах зберігається загроза мусонних дощів, що супроводжуються грозами.

До слова, у західних областях України через негоду ще з понеділка 22 червня почалися паводки.

Тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці заявили, що затопить щонайменше чотири райони.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

Нагадаємо, у Чернівцях через паводок на Дністрі обмежили подачу води.

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