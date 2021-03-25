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    В Івано-Франківській області судитимуть жінку за фейки про вакцину

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    В Івано-Франківській області судитимуть жінку за фейки про вакцину
    Фото з відкритих джерел

    У суді повідомили, що жінку судитимуть за поширення неправдивих чуток

    У Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області надійшла справа про притягнення до адміністративної відповідальності мешканки через поширення фейків про вакцину від коронавірусу. Про це повідомляє Коломийський міськрайонний суд.

    Із протоколу про адміністративне правопорушення слідує, що жінка на своїй сторінці в Facebook розповсюдила неправдиву інформацію щодо вакцини, яка нібито не пройшла всіх етапів випробування, що могло викликати паніку серед населення.

    У суді повідомили, що жінку судитимуть за поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення (Ст. 173 – 1 КУпАП). Судове засідання у даній справі призначене на 8 квітня 2021 року.

    Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом Covishield, який виготовляють в Індії за ліцензією британських розробників – Оксфордського університету і AstraZeneca. 1 березня в Україні відкрили запис на безкоштовну вакцинацію, а 22 березня стартував другий етап вакцинації.

    Голова комісії з біобезпеки й біозахисту при РНБО, директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України Сергій Комісаренко розповів, що якщо не прискорити вакцинацію, нинішні вакцини можуть втратити ефективність.

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    Теги: суд Івано-Франківськ вакцинація населення коронавірус
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