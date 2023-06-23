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Пентагон повідомив, коли ЗСУ отримають далекобійні бомби

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пентагон повідомив, коли ЗСУ отримають далекобійні бомби
GLSDB - далекобійна крилата бомба здатна вразити ціль на відстані в 150 км
фото: з відкритих джерел

США наголошують, що використовують будь-яку можливість для покриття потреб українських бійців

Україна отримає від США високоточні бомби GLSDB не раніше осені. Про це повідомила заступниця глави Пентагону з міжнародних питань Лаура Купер.

За словами американської чиновниці, США використовують будь-яку можливість для покриття потреб українських бійців.

При цьому вона зазначила, що високоточні бомби наземного запуску GLSDB відправлять Україні не раніше осені, хоча «колеги з постачання» працюють над прискоренням процесу.

Снаряди GLSDB – далекобійна крилата бомба здатна вразити ціль на відстані в 150 кілометрів. Це експериментальний гібрид, в якому поєднується авіабомба малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від снаряда M26.

Нагадаємо, Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США розглянув та підтримав двопартійну резолюцію H.Res. 488 із закликом до адміністрації Байдена щодо негайного надання Україні ракет Atacms. 

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки уклали контракт на виробництво ракет Amraam класу «повітря-повітря» на суму понад $1,1 млрд. Частина із придбаного піде на потреби ЗСУ. 

Теги: США зброя війна

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