Переплутали з українським розвідником. Під Бахмутом «вагнерівці» катували росіянина

Побитий окупант досі не отримав бойові виплати

Найманці «Вагнера» катували російського солдата, який служив під Бахмутом, бо вважали, що він український розвідник. Про це повідомляє видання Meduza.

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Росіянин розповів, що є інвалідом, і щоб поїхати на війну в Україну, змінив ім'я і зробив новий паспорт. Раніше він був Каміловим Олексієм Рахімовичем, а в серпні 2022-го став Тетраграмматоном Заруяр Ар-Рахімом. Пішов на війну, оскільки обіцяли платити 160 тис. рублів, і в січні 2023 року підписав контракт з міноборони РФ.

«Ну і хотілося подивитися, що це за збройні сили такі, які майже воювати розучилися. Я, як зрозумів, куди потрапив, мені плакати захотілося: коли я строкову служив, було, звичайно, по-іншому», – додав він.

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Під Бахмут Заруяр потрапив у складі татарстанського батальйон «Алга» 72-ї бригади третього армійського корпусу, де служив командиром розвідвзводу. Він повідомив, що взяв з собою на війну обереги: срібний восьмикінцевий хрестик, а також амулет із землею, зроблений з погона.

8 квітня батальйон росіянина приїхав під Бахмут, щоб змінити «вагнерівців». Найманець, якого він зустрів напередодні у перевалочному пункті, сказав, що 14 квітня у «музикантів закінчується контракт з міноборони».

Увечері окупант побачив, що дорогою на Бахмут відбувається перекидання техніки. Дорогою у штаб він зайшов у землянку, щоб «познайомитися з хлопцями з ремонтної роти», які й переплутали його з українським шпигуном. Заруяра запідозрили, оскільки паспорт він змінив лише рік тому, й у нього знайшли трофейний жетон бійця «Добровольчого українського корпусу».

Потім в землянку прийшов «вагнерівець», перевірив документи і по рації щось запросив, а йому кажуть: «Це якийсь пєтушара». Згодом під'їхали інші «вагнерівці», які надягнули йому на голову мішок, у «ластівку» заламали, закинули в автомобіль і кудись відвезли.

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Окупант розповів, що «вагнерівці» возили його по підвалах, де били і допитували. В одному з підвалів його кололи ножем у праве око, а потім намазали очі якоюсь хімічною речовиною. В іншому підвалі намагалися лякати вогнем.

«Почали лити щось на верх, я весь промок – і відчуваю, що бензином пахне. Тут «вагнерівець» раз – і клацнув запальничкою. І ось так, поклацуючи, ставив запитання. «Що знаєш про спецпідрозділ «Кракен»?». Може, подумали, що я звідти. Роздягли, залишили в нижній білизні – і в холодний підвал», – додав він.

При цьому Заруяр зазначив, що «це все робили явно нелюди».

«Так мене цілу ніч із катівні у катівню возили на допити. Всього точки чотири було. Всі ці люди ніяк не представлялися. Жодних розмов, крім допиту, зі мною не вели. Один тільки, доки мене перевозив, запитав: «Ти живий?». Я кажу: «Живий». Він не знущався – тільки змусив йому гімн Росії заспівати: може, перевіряв, чи знаю я слова. Так я йому спочатку заспівав гімн СРСР, а потім вже російський. Поки їхали, він слухав», – розповів військовий.

За словами Заруяра, його так «ганяли», поки не помітили, що щось з очима, а потім перев'язали їх бинтом і знову посадили в підвал. Росіянин повідомив, що останній «вагнерівець», який вів допит, запитав, чи є у нього претензії до ПВК «Вагнера», і поскаржився, що вони через нього всю ніч не спали – «працювали».

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У підсумку у солдата знайшли забій нирок, закриту травму правого плеча, хімічний опік очей, проте в лікарні його не лікували. Зараз він перебуває у військовому госпіталі в Москві. Він досі не отримав бойові виплати.

Раніше повідомлялося, що ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин і його терористи отримала бойове розпорядження продовження штурму Бахмута.