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Чому ПВК «Вагнера» воює ефективніше за регулярну армію Росії: відповідь розвідки

Діана Гасюк
glavcom.ua
Чому ПВК «Вагнера» воює ефективніше за регулярну армію Росії: відповідь розвідки
Начальник ГУР МО Кирило Буданов
фото з відкритих джерел

Кирило Буданов розповів, чому ПВК Вагнера воює ефективніше регулярної армії РФ

Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що ПВК Вагнера воює ефективніше за регулярну армію РФ, оскільки найманці проходять набагато кращу підготовку. Про це він зазначив у інтерв'ю Yahoo News.

«На відміну від регулярних військ російської армії, ПВК Вагнера займається навчанням. Навіть засуджені, яких вони набирають з російських в'язниць, проходять підготовку до служби, і тому результати набагато кращі, ніж у звичайної регулярної армії. Це непорівнянно з рівнем регулярних військ. Вони набагато вищі», – сказав Буданов. 

Водночас він зауважив, що засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин використовує величезні втрати своїх найманців задля власної політичної кар'єри. 

«Його політичне майбутнє безпосередньо пов'язане з його фізичним виживанням, тому що у РФ занадто багато сил, які хочуть його усунути. Очевидно, він намагатиметься захищатися, бо для нього це навіть не питання вигнання чи в’язниці – це питання життя і смерті», – пояснив Буданов. 

Раніше повідомлялося, що Кирило Буданов відповів на запитання іноземних журналістів про нібито причетність українських спецслужб до ліквідації низки російських публічних прихильників війни проти України.

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Теги: засуджені ПВК Вагнера Кирило Буданов втрати

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