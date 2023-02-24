На річницю вторгнення до Києва приїхав прем'єр Польщі (фото)

Моравецький вже зустрівся з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем

Сьогодні, 24 лютого, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький приїхав з візитом до Києва у річницю повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомив речник польського уряду Пйотр Мюллер.

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«Через рік після початку військових дій Росії прем’єр-міністр Моравецький приїхав до Києва, щоб дати чіткий і вимірний сигнал про продовження підтримки в захисті України від Росії»,– написав Мюллер.

Моравецький вже зустрівся з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Вони поклали вінки до Стіни пам'яті загиблих у центрі Києва.

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Секретар правлячої партії «Право і справедливість» Кшиштоф Соболевський повідомив, що Моравецький, ймовірно, візьме участь у засіданні Верховної Ради.

Він також зазначив, що прем'єр поїхав до Києва з посланням підтримки та інформацією після візиту президента США Джо Байдена до Варшави.

Як повідомлялося, у столиці Польщі Варшаві співробітників російського посольства вранці 24 лютого розбудили звуки сирен та вибухів. Нагадаємо, що сьогодні увесь світ висловлює свою підтримку Україні. У британських посольствах по всьому світу звучить гімн України.