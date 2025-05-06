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Польські перевізники анонсували протест біля кордону з Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Польські перевізники анонсували протест біля кордону з Україною
Перевізники звинувачують українських колег у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку
фото з відкритих джерел

Поляки хочуть «відновити рівновагу у сфері вантажоперевезень»

Польські перевізники повідомили про проведення акції протесту біля пункту пропуску «Дорогуськ». Він є одним з ключових на польсько-українському кордоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Комітет захисту транспортних перевізників та роботодавців.

Поляки хочуть провести протест через незадоволення умовами роботи та доходами. Перевізники звинувачують українських колег у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку.

«Влада ігнорує наші звернення, тому ми змушені діяти самостійно. Мета – відновити рівновагу у сфері вантажоперевезень, порушену після скасування системи дозволів для українських компаній», – йдеться в заяві.

Водночас конкретна дата початку акції наразі не оприлюднена.

Поляки хочуть провести протест через незадоволення умовами роботи та доходами
Поляки хочуть провести протест через незадоволення умовами роботи та доходами
фото: Комітет захисту транспортних перевізників та роботодавців

Як відомо, блокада польсько-українського кордону, з невеликими перервами, почалася на початку листопада 2023 року. У ній брали участь, крім фермерів, також перевізники.

З 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною розпочалися масштабні акції протесту польських аграріїв. Польські фермери, блокуючи дороги для руху вантажівок, протестували проти, як вони стверджують, надмірного імпорту українських продуктів на польський ринок.

У листопаді того ж року польські фермери погрожували заблокувати весь кордон з Україною.

До слова, система виявлення недобросовісних експортерів зерна допомогла зупинити реєстрацію більш як 300 податкових накладних на суму близько 2 млрд грн загального обсягу товарів.

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Теги: Польща протест

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