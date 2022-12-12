Під Бахмутом загинула парамедикиня з Америки (фото)

Громадянка США допомагала медикам добровольчого батальйону «Госпітальєри»

Під Бахмутом загинула 28-річна американка Ребека Мацировська з Ноксвілла (штат Теннессі, США), котра прибула до України ще на початку повномасштабного російського вторгнення, аби захищати мирних людей від агресора. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав журнал «Американська історія та політика».

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«Американка Ребека Мацировська з Ноксвілла, штат Теннессі, США приїхала в Україну, щоб захищати її. Була парамедикинею ЗСУ. Загинула у Бахмуті. Три короткі речення і так багато всього за ними… Щира вдячність і світла пам'ять Ребеці!», – йдеться у тексті публікації.

Як відомо з Facebook-сторінки самої героїні, по прибутті в Україну вона одразу вступила до лав медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри», який з 2014 року займається евакуацією військових та цивільних жертв з фронту.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на фронті загинула військова «Квітка», яка повернулася з Італії захищати рідну землю.